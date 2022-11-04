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الجمعة 4 تشرين الثاني 2022 ساعة 08:57

سيئول بصدد فرض عقوبات إضافية على كوريا الشمالية

سيئول بصدد فرض عقوبات إضافية على كوريا الشمالية
وأطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا عابرا للقارات في وقت سابق، في سابع إطلاق لصواريخ باليستية من هذا النوع هذا العام والأول منذ مايو.

ويذكر أن بيونغ يانغ أطلقت أكثر من 20 صاروخا قصير المدى في اليوم السابق، سقط أحدها في المياه الواقعة جنوب الحدود البحرية الفعلية مع كوريا الجنوبية، والمعروفة باسم خط الحدود الشمالي.

وقال المتحدث باسم الوزارة ليم سو سوك خلال إفادة صحفية: "مع استمرار استفزازات كوريا الشمالية، ندرس فرض عقوبات إضافية أحادية الجانب".

وفي الشهر الماضي، أدرجت سيئول 15 فردا كوريا شماليا و16 مؤسسة على قائمتها السوداء في أول عقوباتها أحادية الجانب ضد بيونغ يانغ منذ ما يقرب من 5 سنوات.

وقال ليم إن كوريا الجنوبية تجري "مشاورات وثيقة" مع الولايات المتحدة واليابان وحلفاء آخرين بشأن سبل تعزيز فعالية عقوباتها أحادية الجانب.

وفي وقت سابق اليوم، أدان النائب الأول لوزير الخارجية الكوري الجنوبي تشو هيون دونغ ونظيرته الأمريكية ويندي شيرمان الاستفزازات الأخيرة لكوريا الشمالية خلال المشاورات الهاتفية، ووصفا التحرك الكوري الشمالي بأنه يشكل "تهديدا خطيرا للسلام والاستقرار" في شبه الجزيرة الكورية والمجتمع الدولي بحسب الوزارة.
مصدر : وكالات
رقم : 1022675
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