رئيسي: الاميركيون يظهرون انفسهم حماة للديمقراطية بينما يدعمون الارهاب

وقال الرئيس رئيسي ان الثورة للاسلامية في ايران جعلت مقارعة الاستكبار العالمي ضمن جدول اعمالها



واضاف رئيسي: أميركا تقع في صدارة الجرائم الكبيرة التي ارتكبت في العالم



وأكد رئيس الجمهورية أن اميركا صنعت المجموعات الارهابية ودعمت الجماعات الانفصالية وارتكبت جرائم عديدة، مضيفا انهم يظهرون انفسهم بحماة الديمقراطية وحقوق الانسان بينما يدعمون الارهاب.



واشار رئيسي الى محاولات العدو لاستهداف وحدتنا ومنع طلب العلم في جامعاتنا، داعيا الجميع لحث الخطى في كسب المعرفة والعلم ومن يعمل في هذا الاتجاه يسعى للحفاظ على الثورة



وأكد رئيس الجمهورية: اليوم نحن أقوياء بفضل دماء الشهداء وتوصيات امامنا الراحل وقائدة الثورة وبحضور الشعب في الساحة.



كما اشار رئيس الى أهمية دور ايران في المنطقة مؤكدا أن الأعداء يريدون أن يستهدفوا تقدمنا وإنتاجنا.



وقال رئيس الجمهورية أن كل من يقف بجانب الأعمال الفوضوية فإنه يقف إلى جانب اميركا ومخططاتها المشؤومة، مضيفا انه من يساهم ولو اسهاما بسيطا في الفوضى وأعمال الشغب فإنه يقف ضد الثورة وطريقها والعكس هو الصحيح.



وتابع رئيس الجمهورية أن اليوم على الجميع ان يعلموا ان الثورة كان لديها تقدم كبير ببركة دماء الشهداء، وايران قد تحررت ولن تؤسر من جديد كما كانت في عهد الشاه.



وأكد رئيسي أن الشعب الإيراني لن يخضع للغرب وسيبقى صامدا أمام المخططات والمؤامرات