?>?> الصحة اللبنانية: 7 إصابات جديدة بالكوليرا ولا وفيات - اسلام تايمز

في حين لا تزال منطقة الشمال حاليا هي التي تتواجد فيها أكثر حالات الكوليرا والسبب يعود الى وجود أكثر من 10 آلاف حالة في سوريا، والنازحون ينتقلون ما بين لبنان وسوريا.



وفي هذا الاطار يشرح مدير مستشفى البوار الدكتور اندريه قزيلي في حديث صحفي اليوم الجمعة أن هذه الجرثومة تنتقل إما بالطعام أو بالخروج في الحمام، مضيفاً: في أغلب الأحيان فإن المصابين لا يعانون من عوارض شديدة، شارحاً أن هناك ثلاث طرق لمعرفة إذا كان المريض مصابا بالكوليرا، إما عبر Rapid test أو القيام بالزرع (Milieu de culture) أو عبر PCR ولا يوجد منه الا في مستشفى وحدة ببيروت.



يجب غسل الطعام والخضار بشكل جيّد جداً. هذا ما يؤكده الدكتور اندريه قزيلي، لافتا الى أنه يجب وضع كمّية قليلة من الكلور في مياه الخزّان، إضافة الى أنه يجب غسل الخضار مع قليل من الخلّ الابيض في المياه قبل تناوله وعندها نقتل الجرثومة فيه، مضيفا: يجب التنبه أيضا الى الينابيع والاماكن التي نشرب منها المياه، أي إذا كان المصدر سليما أم لا، متطرقا الى موضوع اللقاح الذي هو سائل بحسب قزيلي، الذي يعتبر أن لا ضرورة لأن يأخذ أي شخص اللقاح، ونترك استعماله فقط للأماكن التي حصل فيها إنتشار كبير للجرثومة، وحتى نحد من ذلك نقوم بتلقيح الجميع وهذا حتى نضمن سلامتهم وألا يحصل الانتشار الجرثومي من شخص الى آخر.