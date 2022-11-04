رضائي: ميناء الرويس في قطر سيصبح سوقا للتواصل مع إيران

واشار رضائي في اجتماع مجموعة العمل الاقتصادية والتشغيلية والاستثمارية لمحافظة بوشهر (جنوب)، الى أن الحكومة الشعبية والثورية لآية الله رئيسي اتخذت إجراءات مهمة لكسر الحظر وأضاف: "إنهم جاهزون في ميناء الرويس بقطر لبناء مستودعات كبيرة بحيث يمكن تخزين البضائع المصدرة من بوشهر في هذه المستودعات وتوزيعها في الخليج دول الفارسي".



وصرح نائب رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية: القطريون مستعدون للتعاون في مجال تربية المواشي وتأسيس شركات الانتاج الصناعي للحيوانات في بوشهر وتصدير منتجات حيوانية.



وفي إشارة إلى تشكيل سوق اقتصادية لإنتاج وتصدير البضائع الإيرانية في المنطقة، قال رضائي: الأراضي الإيرانية والقوى العاملة والاستثمارات القطرية يمكن أن تشكل سوقًا اقتصاديًا كبيرًا لإنتاج وتصدير البضائع الإيرانية في المنطقة والعالم. .



وأضاف: في ظل جهود حكومة الشعب تنهار جدران العقوبات، ويريد أعداء العقوبات اليائسون تحقيق النتائج المرجوة من خلال خلق حالة من انعدام الأمن.



وقال: بالنظر إلى أن جدران العقوبات الجائرة تتداعى في البلاد ، لذا فان العدو لجا للعمل على زعزعة الأمن في البلاد.



واشار إلى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية الآن في حرب اقتصادية قاسية يشنها العدو، وقال: بينما وقعت جميع القوى الأجنبية اتفاقية دولية لرفع العقوبات عن إيران، ورغم امتثال إيران لالتزاماتها، جاء رجل معتوه (ترامب) وانتهك التزامات بلاده وحذت حذوه بقية الدول وفرضت أشد العقوبات بهدف منع التقدم الاقتصادي لإيران.



وقال رضائي: لقد شنوا على ايران حربا اقتصادية من منطلق انه إذا تقدمت إيران الإسلامية اقتصاديًا كما تقدمت في السياسة والديمقراطية وصناعة الصواريخ والطاقة النووية، فإنها ستصبح قوة عظمى.



واعتبر أن خلق حالة من انعدام الأمن في البلاد من قبل الأمريكيين والدول الغربية يعود للإحباط من العقوبات ، وقال: إن انعدام الأمن يتسبب في انخفاض الاستثمار وعدم يقين الناس بشأن مستقبل البلاد، وهذه الألعاب النارية الأمريكية علامة على مخاوفهم وقلقهم.