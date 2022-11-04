عمان ترحب بالاتفاق بين اثيوبيا وجبهة تيغراي

وحسبما نقلت وكالة الانباء العمانية ,عبّرت في بيان لوزارة الخارجية عن التقدير للجهود التي قامت بها جمهورية جنوب أفريقيا والاتحاد الأفريقي في رعاية المفاوضات، وأملها في أن يسهم ذلك في تحقيق سلام دائم يحقق تطلعات الشعب الإثيوبي في الأمن والاستقرار.