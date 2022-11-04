المغرب يصف مشروع خط الغاز المشترك مع نيجيريا بالاستراتيجي

وجاء ذلك في تصريح لأمينة بنخضرة، في أبيدجان، خلال مشاركتها في المنتدى الثالث للاستثمار في إفريقيا المنعقد بمدينة أبيدجان في ساحل العاج بتنظيم من البنك الإفريقي للتنمية.



وحسبما نقلت وكالة روسيا اليوم , قالت بنخضرة إن مشروع خط أنبوب الغاز النيجيري المغربي رافعة قوية للتنمية والتكامل الإقليميين.



وأضافت: سيحوّل المشروع وجه القارة الإفريقية عبر تنمية جزء كبير من القارة وضمان النمو العادل والمستدام لمن سيجنون فوائد المشروع الاستراتيجي.



وأردفت: ما بين 350 إلى 400 مليون شخص سيستفيدون من عائدات هذا المشروع.



ويهدف المشروع، بحسب المسؤولة المغربية، لتعزيز الفوائد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بمختلف البلدان التي سيعبر بها، لا سيما من خلال تسريع إمداد الكهرباء ودعم التنمية المحلية.



ووصل مشروع خط أنبوب الغاز بين المغرب ونيجيريا، إلى مرحلة الدراسات التقنية والهندسية التفصيلية، ويعبر الأنبوب 13 دولة في غرب إفريقيا قبل أن يصل إلى أوروبا، وتم الاتفاق عليه مع المغرب في 2016