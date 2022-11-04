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الجمعة 4 تشرين الثاني 2022 ساعة 12:00

بدء مسيرات يوم "مقارعة الاستكبار العالمي" في جميع انحاء ايران

بدء مسيرات يوم "مقارعة الاستكبار العالمي" في جميع انحاء ايران
وقد شاركت مختلف شراح الشعب بحضور ملحمي في هذه المسيرات للتنديد بالاستكبار العالمي والتأكيد من جديد على ولائهم والتفافهم حول قائد الثورة الاسلامية وتمسكهم بمبادئ الشهداء وإمام الشهداء.

واقيمت مسيرات مماثلة في شتى ارجاء الجمهورية الاسلامية الايرانية في وقت واحد في أكثر من 900 مدينة وناحية بالبلاد.

تجدر الإشارة إلى أن أكثر من 3500 صحفي ومصور سيغطيون مراسم مقارعة الاستكبار العالمي في جميع أنحاء البلاد.

وفي طهران ، سيغطي 110 مراسلين ومصورين أجانب وأكثر من 500 مراسل ومصور من داخل البلاد المراسم أمام السفارة الاميركية السابقة او ما يعرف بوكر التجسس الاميركي.


وأطلق المشاركون في المراسم شعارات "الموت لاميركا" و "الموت لإسرائيل" و "هيهات منا الذلة" معلنين استنكارهم وتنديدهم بجرائم اميركا ضد الشعب الايراني.

وطالبت المسيرات الحاشدة بيان لها مسؤولي الثقافة ان ياخذوا وصايا قائد الثورة بنظر الاعتبار وتوثيق حادثة السيطرة على وكر التجسس في الكتب.

والقى الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي كلمة امام الحشود الغفيرة حيث أكد أن الولايات المتحدة هي رمز الاستكبار العالمي، وهي السبب في أكثر الحروب إزهاقا للأرواح في افغانستان والعراق.

وقال رئيسي إن الثورة الاسلامية جعلت من مقارعة الاستكبار العالمي شعارا لها منذ انتصارها، وأضاف أن الأميركيين يدعون حماية الديمقراطية، والدفاع عن حقوق الانسان، لكنهم يدعمون الإرهاب، وهم من صنعوا التنظيمات الإرهابية. وأشار رئيسي الى أن الممارسات الأميركية تتصدر كبرى الجرائم الإنسانية في العالم.

وفي مثل هذا اليوم 4 تشرين الثاني / نوفمبر من العام 1979 قام الطلبة الجامعيون السائرون على نهج الامام الخميني (رض) بالإستيلاء على السفارة الاميركية واحتجاز موظفي السفارة "الجواسيس" الى ان تم اطلاق سراحهم بعد 444 يوما.

وبالمناسبة أصدر حرس الثورة الإسلامية بيانا، اعتبر فيه هذا اليوم يوما وطنيا لمكافحة الغطرسة العالمية، وساحة للمقاومة ومناهضة الاستكبار العالمي، ومواجهة النظامِ الإرهابي في الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي، واكد أن الشعب الإيراني أفشل بصموده سياسة الفتنة للولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي من خلالِ إثارة الاضطرابات وأعمالِ الشغب الأخيرة.
رقم : 1022700
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