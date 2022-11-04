برلماني ايراني: على القضاء التعامل مع المشاغبين دون أي تسامح

وأشار "شجاعي" الى اعمال الشغب الأخيرة مؤكدا أن الأمر الاول الذي يجب التركيز عليه هو الفصل بين القائمين بأعمال الشغب الأخيرة والمحتجين وذلك لأن الوضع الاقتصادي غير المناسب أدى الى عدم رضا جزء من المجتمع الايراني حسب وكالة انباء فارس.



وأضاف قائلا: لقد جرت في الماضي احتجاجات لشرائح مختلفة بصورة سلمية ازاء بعض الامور، لذا فإنه يجب توفير الارضية واقامة البنى التحتية للاعتراف رسميا بحق الاحتجاج سلميا.



وشدد نائب اهالي مدينة "أبهر" في البرلمان على أن الشعب الايراني يعارض اعمال الشغب ومن يريد الاخلال بالأمن، حيث أن المتضرر في زعزعة الامن هو الشعب والتي لا يمكن تحملها أبدا.