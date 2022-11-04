رئيسي لبايدن: إيران تحررت منذ 43 عاماً

وشهدت المدن الإيرانية كافة مسيران حاشدة إحياءً ليوم مقارعة الاستكبار العالمي وذكرى اقتحام السفارة الأمريكية في طهران.



وقال رئيسي في خطاب له بهذه المناسبة "النظام الأميركي هو رمز الاستكبار العالمي، ويريد الاستكبار من البلدان أن تكون أبقارًا له لحلبها"، مضيفاً "الولايات المتحدة صنعت المجموعات الإرهابية ودعمت الجماعات الانفصالية وارتكبت جرائم عديدة".



وأشار رئيسي: الأميركيون يظهرون أنفسهم أنهم حماة الديمقراطية وحقوق الانسان بينما يدعمون الإرهاب، منوهاً إن "على العالم أن يعلم أن إيران مازالت في طريق العلم ومازالت تصنع اللقاحات بنفسها دون الحاجة للآخرين".



وأكد الرئيس الإيراني إن "قطر إيران العلمي لن يتوقف ولن يتباطأ، وتتحرك من أجل إرساء السلام في المنطقة، ولإيران اليوم دور كبير في معادلات المنطقة".



وختم رئيسي قوله "العدو يحاول أن لا نقف على اقدامنا ويكسرنا في المجالات الطبية والعلمية والصناعية، والأميركيون فشلوا في تطبيق وصفات على إيران كانوا قد طبقوها في بعض دول المنطقة مثل العراق وسوريا".