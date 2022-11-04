عبداللهيان: على بايدن وقف السلوك المنافق ودعم داعش

وقال عبد اللهيان "البيت الأبيض يسعى للتوصل لاتفاق نووي في ذات الذي روج فيه بشكل متزايد للعنف والإرهاب خلال أعمال الشغب التي شهدتها البلاد"، مضيفاً "على بايدن أن يتوقف عن السلوك النفاق والداعم لداعش".



وبحسب وكالة فارس للأنباء، فمنذ بداية أعمال الشغب الأخيرة في إيران، عاقبت الحكومة الأمريكية عددًا من المسؤولين والمؤسسات الإيرانية، بينما كانت تدعم المشاغبين وتصدر بيانات تدخلية.



كما فرضت وزارة الخارجية عقوبات على عدد من المؤسسات والمسؤولين الأمريكيين ردًا على هذه الإجراءات غير البناءة والتدخلية.



وفي هذا الصدد، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن لمؤيديه في تجمع انتخابي للنائب الديمقراطي مايك ليفين في أوشنسايد، كاليفورنيا صباح الجمعة: "سنحرر إيران. لا تقلق ، سنحرر إيران".