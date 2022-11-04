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الجمعة 4 تشرين الثاني 2022 ساعة 14:46

المفتي شريفة: القضية الأساس هي قضية فلسطين البوصلة

المفتي شريفة: القضية الأساس هي قضية فلسطين البوصلة
واضاف، ان فلسطين تحارب وحيدة وتحتاج من يقف معها وقوفا جديا بعيدا عن (الفولوكلور) والاستعراض، واذا كانت حملت قمة الجزائر شعار لم الشمل، فإن لم الشمل هو من هناك من مواجة التطبيع.

وقال، اننا بحاجة الى نقلة نوعية في الموقف العربي تسمح بتقديم دعم حقيقي وفعال لكل القضايا المصيرية، الى حوار واسع شامل يجمع العرب ويردم الهوة ويعيد لسوريا مكانتها وينصر الشعب الفلسطيني في مواجهة سياسة الابادة والتهجير التي تنتهجها عصابات الكيان الصهيوني.

وأسف المفتي شريفة للواقع السياسي الذي وصلت اليه لبنان، مستغربا تهرب البعض من الحوار والتحاور مصرين على الكيدية السياسية التي لم تجلب يوما سوى الويلات للوطن، مشددا على ضرورة تعجيل الخطى والعمل بجدية لانتخاب رئيس للجمهورية يتوافق الجميع عليه.

وقال، أن استمرار الشغور الرئاسي يبقي البلد في حال من الضياع ونتيجتها عدم الاستقرار والتردي على الصعد كافة، وهذا ما لا نريده كلبنانيين لأن كل فرصة نضيعها دون حل ندفع ثمنها واولادنا بفواتير الغلاء والدواء والاحتكار والتلاعب بسعر صرف الدولار.

وقال: من يرفض الحوار يحن الى الفوضى بكل الوانها، اللبنانيون يعانون يصرخون من وجعهم، ومسؤولونا يتبارزون على المنابر بين موافق على الحوار والتوافق، وبين مشترط قبل التسمية وبين باحث عن أوهام السطة والتسلط.

أضاف: مما لا شك فيه اننا لسنا مع الفراغ ونريد حكومة اصيلة، لكن التأخير بات القاعدة وخلافه الاستثناء بقصد أو بغير قصد، لكن هذه المرة البلد منهك وشعبه يتألم نتيجة الامراض المستجدة والاقتصاد المنهار، والموت يداهم المواطنين لعدم قدرتهم على الطبابة والاستشفاء، وعجزهم بالحصول على ادوية الامراض المزمنة.
رقم : 1022729
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