السعودية تحكم بإعدام طفل

وكتب "علي هاشم" في تغريدة ان "#عبدالله_الحويطي لم يتجاوز عمره 13 عام أصدرت بحقه محكمة تبوك الجزائية قرارا بالإعدام “قصاصا” مطلع مارس/آذار 2022."