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الجمعة 4 تشرين الثاني 2022 ساعة 14:47

السعودية تحكم بإعدام طفل

السعودية تحكم بإعدام طفل
وكتب "علي هاشم" في تغريدة ان "#عبدالله_الحويطي لم يتجاوز عمره 13 عام أصدرت بحقه محكمة تبوك الجزائية قرارا بالإعدام “قصاصا” مطلع مارس/آذار 2022."
مصدر : وكالات
رقم : 1022730
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