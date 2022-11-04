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الجمعة 4 تشرين الثاني 2022 ساعة 14:47
السعودية تحكم بإعدام طفل
وكتب "علي هاشم" في تغريدة ان "#عبدالله_الحويطي لم يتجاوز عمره 13 عام أصدرت بحقه محكمة تبوك الجزائية قرارا بالإعدام “قصاصا” مطلع مارس/آذار 2022."
مصدر :
وكالات
رقم :
1022730
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