صنعاء: حاضرون للشراكة بتأمين طرق التجارة والملاحة في المياه الدولية

وقال الفريق الرويشان، في تصريح صحفي، إن صنعاء حاضرة للشراكة الدولية في تأمين طرق التجارة والملاحة في المياه الدولية، وفي ذات الوقت تمارس السيادة الكاملة على اقليمها المائي والجوي والبري.



ولفت إلى أن اليمن حريصة على أمن البحر الأحمر والممرات المائية وحرية الملاحة الدولية، واستمرار العدوان والحصار يجعل خيارات صنعاء مفتوحة.



وكشف أن صنعاء تعد لمؤتمر وطني حول الأمن البحري، توكد من خلاله للعالم أنها الاجدر بأمن البحر الأحمر.



على ذات الصعيد قال وزير الثروة السمكية محمد الزبيري، في تصريح للمسيرة، إن أعداد كبيرة من الصيادين اليمنيين ما يزالون رهن الاعتقال التعسفي في اريتريا والسعودية والإمارات.



وأضاف: لدينا تقارير موثقة عن استغلال الصيادين اليمنيين للعمل بالسخرة في جزيرة فاطمة، والاريتريون يفعلون ذلك بتوجيهات من الإماراتيين وتحالف العدوان.