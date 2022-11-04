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الجمعة 4 تشرين الثاني 2022 ساعة 16:13

حزب الله: السفارتان الاميركية والسعودية في لبنان تريدان ‏رئيساً للمواجهة

حزب الله: السفارتان الاميركية والسعودية في لبنان تريدان ‏رئيساً للمواجهة
ورأى دعموش أن "تجربة التوافق اللبناني على ملف ترسيم الحدود البحرية ‏ناجحة وهامة يجب ان يبنى عليها، وان تنسحب على كل الاستحقاقات ‏الأساسية، لا سيما استحقاق انتخاب رئيس للجمهورية، فهذه التجربة ‏اكبر دليل على انه عندما يتوحد اللبنانيون ويتوافقوا على أمر يمكنهم ان ‏يتجاوزوا العقبات ويحققوا الانجازات".‏

ولفت دعموش الى ان "على القوى السياسية ان تجتهد للتوافق على رئيس يوحد ‏اللبنانيين ويساعدهم على اخراجهم من ازماتهم وليس رئيسا يعمق ‏الازمات ويزيد في الانقسامات.‏

واضاف، ان القوى السياسية الأساسية قادرة على إيجاد تسوية معقولة ‏للخلافات والتباينات والتوافق على رئيس للجمهورية، اذا ما تحلت بالواقعية ‏السياسية وابتعدت عن منطق التحدي والمواجهة والكيدية، والا فاننا ‏ذاهبون الى مرحلة يطول فيها الفراغ، في الوقت الذي لا يتحمل البلد ‏فراغًا رئاسيا وحكوميا يشل عمل مؤسساته ويفاقم من تأزم اوضاعه ‏الاقتصادية والمعيشية".

واعتبر نائب رئيس المجلس التنفيذي في"حزب الله"، ان "السفارتين الاميركية والسعودية وأتباعهما في لبنان يريدون ‏رئيساً للمواجهة يفرق اللبنانيين ويعمق انقساماتهم ويدخل البلد في فتنة ‏داخلية، بينما نحن نريد رئيساً يجمع اللبنانيين ويعالج ازماتهم ويواجه ‏الفساد ويحمي البلد ولا يتحدى الااعداء لبنان".

ورأى ان "تجاهل موازين القوى والاصرار على التحدي والكيدية لن يوصلا الا ‏الى نتيجة واحدة هي المزيد من التعقيد والتعطيل وضياع الفرص وإطالة ‏أمد الفراغ وكل هذا ليس في مصلحة اللبنانيين".‏
رقم : 1022742
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