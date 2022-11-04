الرئيس الصيني يحث على الاتصال المباشر لحل الأزمة في أوكرانيا

وقالت الوزارة في بيان: "تبادل الزعيمان أيضا وجهات النظر بشأن الأزمة الأوكرانية. وأشار شي جين بينغ إلى أن الصين تدعم الدور المهم لألمانيا والاتحاد الأوروبي في دفع محادثات السلام إلى الأمام والمساعدة في بناء هيكل أمني أوروبي متوازن وفعال ومستدام".



وشدد شي جين بينغ على أنه "في ظل الظروف الحالية، ينبغي للمجتمع الدولي أن يدعم بشكل مشترك جميع الجهود المبذولة لحل الأزمة الأوكرانية سلميا وأن يدعو جميع الأطراف المعنية إلى ممارسة العقلانية وضبط النفس، وإقامة اتصال مباشر في أقرب وقت ممكن وتهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات".