حزب الله: السفارتان الاميركية والسعودية في لبنان تريدان ‏رئيسا للمواجهة

ورأى دعموش أن "تجربة التوافق اللبناني على ملف ترسيم الحدود البحرية ناجحة وهامة يجب ان يبنى عليها، وان تنسحب على كل الاستحقاقات الأساسية، لا سيما استحقاق انتخاب رئيس للجمهورية، فهذه التجربة اكبر دليل على انه عندما يتوحد اللبنانيون ويتوافقوا على أمر يمكنهم ان يتجاوزوا العقبات ويحققوا الانجازات".
ولفت دعموش الى ان "على القوى السياسية ان تجتهد للتوافق على رئيس يوحد اللبنانيين ويساعدهم على اخراجهم من ازماتهم وليس رئيسا يعمق الازمات ويزيد في الانقسامات.
واضاف، ان القوى السياسية الأساسية قادرة على إيجاد تسوية معقولة للخلافات والتباينات والتوافق على رئيس للجمهورية، اذا ما تحلت بالواقعية السياسية وابتعدت عن منطق التحدي والمواجهة والكيدية، والا فاننا ذاهبون الى مرحلة يطول فيها الفراغ، في الوقت الذي لا يتحمل البلد فراغًا رئاسيا وحكوميا يشل عمل مؤسساته ويفاقم من تأزم اوضاعه الاقتصادية والمعيشية".
واعتبر نائب رئيس المجلس التنفيذي في"حزب الله"، ان "السفارتين الاميركية والسعودية وأتباعهما في لبنان يريدون رئيساً للمواجهة يفرق اللبنانيين ويعمق انقساماتهم ويدخل البلد في فتنة داخلية، بينما نحن نريد رئيساً يجمع اللبنانيين ويعالج ازماتهم ويواجه الفساد ويحمي البلد ولا يتحدى الااعداء لبنان".
ورأى ان "تجاهل موازين القوى والاصرار على التحدي والكيدية لن يوصلا الا الى نتيجة واحدة هي المزيد من التعقيد والتعطيل وضياع الفرص وإطالة أمد الفراغ وكل هذا ليس في مصلحة اللبنانيين".