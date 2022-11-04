شولتس يدعو بكين للضغط على موسكو ويطلب من بوتين تمديد اتفاق تصدير الحبوب

وقال للصحافيين خلال زيارة إلى بكين "أحض الرئيس الروسي على عدم رفض تمديد اتفاق الحبوب الذي تنقضي مهلته خلال أيام.. يجب عدم استخدام الجوع سلاحا".



وأعلن أنه طلب من الرئيس الصيني شي جين بينغ استخدام "نفوذه لدفع روسيا لوقف حربها ضد أوكرانيا، معتبرا أنه "من المهم أن تستخدم الصين نفوذها على روسيا".



وأشار إلى أن "الأمر يتعلق بضرورة احترام مبادئ ميثاق الأمم المتحدة التي نلتزم بها جميعا، وهي مبادىء مثل السيادة ووحدة الأراضي والتي تعتبر مهمة أيضا بالنسبة للصين" حسبما افادت قناة روسيا اليوم.

الواقع الجديد الذي أوجدته المقاومة في لبنان ساعد على تبدل صورة الصراع بالمنطقة