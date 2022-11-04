أردوغان يعلن أن تركيا وروسيا اتفقتا على توريد الحبوب للدول المحتاجة بالمجان

وقال أردوغان: "خلال محادثاتنا مع [الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اتفقنا على شحن الحبوب مجانًا إلى البلدان المحتاجة. نتفق مع بوتين على أن أفريقيا يجب أن تستفيد من ممر الحبوب في البحر الأسود. تعاني حاليًا من أزمة غذاء حادة ومجاعة".



وفقًا لأردوغان، ناقش هذا الأمر أيضًا مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. بالإضافة إلى ذلك، أعلن الرئيس عزمه على إثارة قضية الإمدادات الغذائية للدول الأفريقية في قمة مجموعة العشرين المقبلة في بالي حسبما افادت وكالة سبوتنيك للانباء.



وكان قد دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يوم الخميس، إلى تمديد العمل بمبادرة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود "اتفاقية الحبوب"، مشيرا إلى تصدير 10 مليون طن من الحبوب خلال 3 أشهر عبر الممر الآمن.



وقال غوتيريش في بيان: "مع استئناف العمل بالمبادرة بشكل كامل، أدعو كل الأطراف إلى التركيز على اتجاهين. الأول تمديد العمل بمبادرة البحر الأسود والتنفيذ الكامل لها".