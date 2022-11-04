مقتل 100 مسلح من 'الشباب' بعملية عسكرية في الصومال

أعلنت وزارة الدفاع الصومالية، اليوم الجمعة، مقتل 100 عنصر من حركة "الشباب" الارهابي في هجوم بري وجوي نفذه الجيش وسط البلاد.



وقال متحدث باسم الوزارة عبد الله علي عانود، في مؤتمر صحافي، إنّ "وحدات من القوات الخاصة "دناب" في الجيش الصومالي بالتعاون مع الحلفاء والسكان شنّت هجوماً على مواقع الحركة في بلدة عيل هريري قرب إقليم هيران".



وأضاف عانود أنّ الهجوم الذي أعقبته غارات جوية، وجاء بعد تلقي الوحدات الخاصة معلومات بشأن تجمع لمسلحي "الشباب" الذين يستعدون لشنّ هجمات ضد مواقع حكومية في عيل هريري، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة استمرت نحو 8 ساعات.



وأفاد الناطق بأنّ بلدة "جرس مجن" شهدت هي الأخرى مواجهات عنيفة، بعدما "نصبت القوات الحكومية كميناً لعناصر من الشباب كانوا قادمين للدعم".



وأكد أنّ العمليات العسكرية ألحقت خسائر فادحة بالمسلحين، وأدت إلى مقتل 100 منهم وإصابة العشرات.



كذلك، أحبطت القوات الحكومية الصومالية هجوماً انتحارياً في بلدة "مسجد علي جدود" في إقليم شبيلى الوسطى جنوبي البلاد.



وقال قائد فرقة 17 بالجيش الصومالي، المقدم علي عبدلي لإذاعة "صوت الجيش"، إنّ القوات تمكنت من إحباط هجوم انتحاري، كان يُخطط لاستهداف مركز عسكري ما أدى إلى تفجير السيارة ومقتل الانتحاري على بعد أمتار من المركز.



ويأتي هذا في وقت تواصل فيه القوات الحكومية بالتعاون مع مجموعات قبلية عمليات عسكرية ضد ارهابيي"الشباب"، أسفرت عن مقتل عشرات العناصر من الحركة، واستعادت السيطرة على مناطق أخرى.



ومنذ سنوات يخوض الصومال حرباً ضد حركة "الشباب" التي تأسست مطلع العام 2004، وتبنت العديد من العمليات الإرهابية.