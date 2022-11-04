الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 4 تشرين الثاني 2022 ساعة 20:03

مقتل 100 مسلح من 'الشباب' بعملية عسكرية في الصومال

مقتل 100 مسلح من
أعلنت وزارة الدفاع الصومالية، اليوم الجمعة، مقتل 100 عنصر من حركة "الشباب" الارهابي في هجوم بري وجوي نفذه الجيش وسط البلاد.

وقال متحدث باسم الوزارة عبد الله علي عانود، في مؤتمر صحافي، إنّ "وحدات من القوات الخاصة "دناب" في الجيش الصومالي بالتعاون مع الحلفاء والسكان شنّت هجوماً على مواقع الحركة في بلدة عيل هريري قرب إقليم هيران".

وأضاف عانود أنّ الهجوم الذي أعقبته غارات جوية، وجاء بعد تلقي الوحدات الخاصة معلومات بشأن تجمع لمسلحي "الشباب" الذين يستعدون لشنّ هجمات ضد مواقع حكومية في عيل هريري، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة استمرت نحو 8 ساعات.

وأفاد الناطق بأنّ بلدة "جرس مجن" شهدت هي الأخرى مواجهات عنيفة، بعدما "نصبت القوات الحكومية كميناً لعناصر من الشباب كانوا قادمين للدعم".

وأكد أنّ العمليات العسكرية ألحقت خسائر فادحة بالمسلحين، وأدت إلى مقتل 100 منهم وإصابة العشرات.

كذلك، أحبطت القوات الحكومية الصومالية هجوماً انتحارياً في بلدة "مسجد علي جدود" في إقليم شبيلى الوسطى جنوبي البلاد.

وقال قائد فرقة 17 بالجيش الصومالي، المقدم علي عبدلي لإذاعة "صوت الجيش"، إنّ القوات تمكنت من إحباط هجوم انتحاري، كان يُخطط لاستهداف مركز عسكري ما أدى إلى تفجير السيارة ومقتل الانتحاري على بعد أمتار من المركز.

ويأتي هذا في وقت تواصل فيه القوات الحكومية بالتعاون مع مجموعات قبلية عمليات عسكرية ضد ارهابيي"الشباب"، أسفرت عن مقتل عشرات العناصر من الحركة، واستعادت السيطرة على مناطق أخرى.

ومنذ سنوات يخوض الصومال حرباً ضد حركة "الشباب" التي تأسست مطلع العام 2004، وتبنت العديد من العمليات الإرهابية.
مصدر : وكالات
رقم : 1022789
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رئيسي لبايدن: إيران تحررت منذ 43 عاماً
رئيسي لبايدن: إيران تحررت منذ 43 عاماً
ما أهمية مواقف قائد الثورة في ذكرى اليوم الوطني لمقارعة الإستكبار؟
ما أهمية مواقف قائد الثورة في ذكرى اليوم الوطني لمقارعة الإستكبار؟
4 تشرين الثاني 2022
الشعب الايراني سيعلن يوم 4 نوفمبر هزيمة الفتنة الصهيواميركية
الشعب الايراني سيعلن يوم 4 نوفمبر هزيمة الفتنة الصهيواميركية
4 تشرين الثاني 2022
رئيسي: الاميركيون يظهرون انفسهم حماة للديمقراطية بينما يدعمون الارهاب
رئيسي: الاميركيون يظهرون انفسهم حماة للديمقراطية بينما يدعمون الارهاب
4 تشرين الثاني 2022
سر رفض المجلس الانتقالي لدستور يدعم وحدة اليمن ؟
سر رفض المجلس الانتقالي لدستور يدعم وحدة اليمن ؟
4 تشرين الثاني 2022
في خضم أزمة الطاقة... أمريكا تطعن حلفاءها الأوروبيين في الظهر
في خضم أزمة الطاقة... أمريكا تطعن حلفاءها الأوروبيين في الظهر
4 تشرين الثاني 2022
انتقاد التعتيم الاعلامي لحرب تيغراي الإثيوبية.. فقط أرواح المواطنين الأوروبيين لها قيمة!
انتقاد التعتيم الاعلامي لحرب تيغراي الإثيوبية.. فقط أرواح المواطنين الأوروبيين لها قيمة!
4 تشرين الثاني 2022
هل سيذوق ابن سلمان وبال امره ؟
هل سيذوق ابن سلمان وبال امره ؟
3 تشرين الثاني 2022
اللواء باقري: الثورة الإسلامية تحدت هيمنة أميركا الهشة اقليميا ودوليا
اللواء باقري: الثورة الإسلامية تحدت هيمنة أميركا الهشة اقليميا ودوليا
3 تشرين الثاني 2022
سوريا والعدوان ‘‘الإسرائيلي‘‘.. صمتٌ دوليّ وصبر دمشق بدأ ينفد
سوريا والعدوان ‘‘الإسرائيلي‘‘.. صمتٌ دوليّ وصبر دمشق بدأ ينفد
3 تشرين الثاني 2022
‘‘عرين الأسود‘‘ عنوان عريض في الأردن.. ما الذي يمكن فهمه؟
‘‘عرين الأسود‘‘ عنوان عريض في الأردن.. ما الذي يمكن فهمه؟
3 تشرين الثاني 2022
حقول الغاز الفلسطينية.. حماس تسلك طريق حزب الله
حقول الغاز الفلسطينية.. حماس تسلك طريق حزب الله
3 تشرين الثاني 2022
السيد الخامنئي: أمريكا ضعيفة للغاية
السيد الخامنئي: أمريكا ضعيفة للغاية
2 تشرين الثاني 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
رئيسي: الاميركيون يظهرون انفسهم حماة للديمقراطية بينما يدعمون الارهاب
انتقاد التعتيم الاعلامي لحرب تيغراي الإثيوبية.. فقط أرواح المواطنين الأوروبيين لها قيمة!
هل سيذوق ابن سلمان وبال امره ؟
سوريا والعدوان ‘‘الإسرائيلي‘‘.. صمتٌ دوليّ وصبر دمشق بدأ ينفد