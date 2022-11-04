غانتس: 'إسرائيل' تتجه لمزيد من الإنقسام

وخسر غانتس الذي كان ضمن تحالف انتخابي مع رئيس وزراء كيان الاحتلال يائير لابيد زعيم حزب "هناك مستقبل" الانتخابات البرلمانية التي أجريت الثلاثاء الماضي، لصالح زعيم المعارضة رئيس حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو الذي يتجه لتشكيل حكومة من أقصى اليمين "الإسرائيلي".



وقال غانتس في تغريدات على تويتر: "هذه عطلة نهاية أسبوع صعبة بالنسبة لي، نتائج الانتخابات مدوية ولا لبس فيها، ويجب أن نقبلها ونحترمها ونتصرف كما ينبغي أن نتصرف في ظل الديمقراطية".



وأضاف: "أعتقد أنه في وقت انقسام وتطرف "إسرائيل" يتطلب الأمر حزب وسط عابرا للكتل".



وحصل معسكر نتنياهو رئيس الوزراء الأسبق (2009-2021) على 64 مقعدا من أصل 120 في الكنيست ما يؤهله لتشكيل حكومة .



ويضم تحالف نتنياهو إضافة لحزب "الليكود" بقيادته حزبي "شاس" و"يهدوت هتوراه" الدينيين (حريديم)، وتحالف "الصهيونية الدينية" الذي يقوده المتشددان بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير.