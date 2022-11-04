هكذا الشعب الايراني قال لا للاستكبار العالمي

يحيون حدث يكبرهم بعقدين والثلاث، وصفه مفجر الثورة الاسلامية يومها بالثورة الثانية، اما التاريخ فسجله في مذكراته بيوم اقتحام السفارة الاميركية في طهران او كما يصر الايرانيون هنا علي تسميتها بالوكر التجسس الاميركية في آخر سنة من العقد السابعة من القرن الماضي.



هنا يقول الرئيس الايرانيي أن بلاده اليوم قوية بشعبها، وأن أميركا واهمة في تنفيذ مخططاتها و هنا يشير الي الدعم الامريكي للشغب والمشاغبين واثارة الفتن وزعزعة المن في ايران لاسيما في السابيع الماضية.



وقال السيد ابراهيم رئيسي: "ان الامريكيين يعتقدون واهمين انهم يمكن ان يطبقوا النماذج التي طبقوها في بعض الدول مثل سورية و ليبيا و بعض الدول الاخرى في المنطقة يريدون نطبيقها هنا في ايران و هو وهم تام لقد قمت بتجربة الشعب الايراني عدة مرات فلماذا لا تاخذون العبر من كل هذه التجارب التي اثبتت لكم ان الشعب الايراني لن ينحني لاحد".



أشار امام الجمعة المؤقت في طهران حجة الاسلام "كاظم صديقي" الى الأحداث الـ 3 التي شهدها التاريخ الايراني في يوم 4 تشرين الثاني/نوفمبر، مشددا على أن هذه الأحداث أدت الى الاطاحة بالقوى الوهمية اذ أن الشعب الايراني لن ينسى خيانات اميركا لهذا الشعب المسلم أبدا.



وتابع في خطبة الصلاة الجمعة التي اقيمت اليوم في طهران قائلا: ان الحدث الاول الذي وقع في مثل هذا اليوم هو نفي الامام الخميني (رض) بعد أن عنف الشاه في خطابه الناري بخصوص منح الحصانة للمستشارين الاميركيين.



وقال امام الجمعة المؤقت في طهران: ان الحدث الثاني الذي شهده مثل هذا اليوم هو ارتكاب جلاوزة الشاه العميل مجزرة حصدت ارواح 65 طالبا خرجوا في تظاهرة ضد هذا النظام.



وأكد أن الحدث الثالث الذي شهده التاريخ الايراني في مثل هذا اليوم هو احتلال وكر التجسس الاميركي من قبل الطلبة الجامعيين السائرين على نهج الامام الخميني(رض) ووصف هذا العمل الثوري بأنه ثورة أكبر من التي اطاحت بالنظام الملكي المقبور.



وبدوره أكد الناطق الرسمي لأنصار الله محمد عبدالسلام، اليوم الجمعة، أن مظاهرات الشعب الإيراني في اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي رسالة بالغة على ولائه المطلق لخط الثورة الإسلامية واستعداده العالي للدفاع عن نظامه الجمهوري المنبثق عنها.



وأضاف محمد عبدالسلام أن الأعمال المشبوهة للنيل من أمن إيران إنما تمثل رهانات خاسرة وخائبة لأمريكا و”إسرائيل “والأنظمة العميلة.



وقد انطلقت في طهران ومختلف المدن الايرانية، اليوم الجمعة، مسيرات ضخمة إحياء لـ “يوم مقارعة الاستكبار العالمي”، ذكرى احتلال وكر التجسس الاميركي بمشاركة طلابية واسعة وفئات مختلفة من ابناء الشعب.