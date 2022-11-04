الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 4 تشرين الثاني 2022 ساعة 20:44

القضاء التونسي يحكم على القروي غيابيا بالسجن 6 أشهر

القضاء التونسي يحكم على القروي غيابيا بالسجن 6 أشهر
واختار الشقيقان أوروبا كمنفى طوعي بعد توجيه تهم لهما في ملفات تتعلق بالفساد.

وقال الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالقصرين، مساعد وكيل الجمهورية "رياض النويوي"، في تصريحات الخميس لراديو "موزاييك" الخاص، إن "محكمة الناحية بتالة أصدرت حكما بـ6 أشهر سجنا مع النفاذ العاجل بحق الشقيقين القروي".

وفي أغسطس/آب 2021، غادر الشقيقان "القروي"، الحدود التونسية تجاه الجزائر التي اعتقلتهما في تبسة (شرق) لتطلق سراحهما في أكتوبر/تشرين الأول من العام نفسه، ويغادرا إلى أوروبا دون معرفة وجهتهما.

وأشار راديو "موزاييك"، إلى أنه كان قد تم الاحتفاظ بشخص (لم تسمه) بولاية القصرين، نهاية شهر أغسطس/آب 2021، شبهة تهريب نبيل القروي وشقيقه غازي.

و"نبيل القروي" رجل أعمال، كان منافسا للرئيس "قيس سعيد" في الدور الثاني لانتخابات الرئاسة التونسية عام 2019، إلى جانب رئاسته حزب "قلب تونس".

ونهاية يوليو/تموز الماضي، أعلن "سعيد" قرارات استثنائية بتجميد أعمال البرلمان ورفع الحصانة عن النواب.

ومنذ ذلك التاريخ تمت دعوة العديد من النواب للتحقيق في قضايا مختلفة وتم توقيف بعضهم.

وخاض "قلب تونس" والنهضة، وهما الحزبان الأكثر تمثيلا في البرلمان، صراعا سياسيا وخلافات حادة مع "سعيد" قبل أن يقرر تجميد أعمال البرلمان.
مصدر : وكالات
رقم : 1022801
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رئيسي لبايدن: إيران تحررت منذ 43 عاماً
رئيسي لبايدن: إيران تحررت منذ 43 عاماً
ما أهمية مواقف قائد الثورة في ذكرى اليوم الوطني لمقارعة الإستكبار؟
ما أهمية مواقف قائد الثورة في ذكرى اليوم الوطني لمقارعة الإستكبار؟
4 تشرين الثاني 2022
الشعب الايراني سيعلن يوم 4 نوفمبر هزيمة الفتنة الصهيواميركية
الشعب الايراني سيعلن يوم 4 نوفمبر هزيمة الفتنة الصهيواميركية
4 تشرين الثاني 2022
رئيسي: الاميركيون يظهرون انفسهم حماة للديمقراطية بينما يدعمون الارهاب
رئيسي: الاميركيون يظهرون انفسهم حماة للديمقراطية بينما يدعمون الارهاب
4 تشرين الثاني 2022
سر رفض المجلس الانتقالي لدستور يدعم وحدة اليمن ؟
سر رفض المجلس الانتقالي لدستور يدعم وحدة اليمن ؟
4 تشرين الثاني 2022
في خضم أزمة الطاقة... أمريكا تطعن حلفاءها الأوروبيين في الظهر
في خضم أزمة الطاقة... أمريكا تطعن حلفاءها الأوروبيين في الظهر
4 تشرين الثاني 2022
انتقاد التعتيم الاعلامي لحرب تيغراي الإثيوبية.. فقط أرواح المواطنين الأوروبيين لها قيمة!
انتقاد التعتيم الاعلامي لحرب تيغراي الإثيوبية.. فقط أرواح المواطنين الأوروبيين لها قيمة!
4 تشرين الثاني 2022
هل سيذوق ابن سلمان وبال امره ؟
هل سيذوق ابن سلمان وبال امره ؟
3 تشرين الثاني 2022
اللواء باقري: الثورة الإسلامية تحدت هيمنة أميركا الهشة اقليميا ودوليا
اللواء باقري: الثورة الإسلامية تحدت هيمنة أميركا الهشة اقليميا ودوليا
3 تشرين الثاني 2022
سوريا والعدوان ‘‘الإسرائيلي‘‘.. صمتٌ دوليّ وصبر دمشق بدأ ينفد
سوريا والعدوان ‘‘الإسرائيلي‘‘.. صمتٌ دوليّ وصبر دمشق بدأ ينفد
3 تشرين الثاني 2022
‘‘عرين الأسود‘‘ عنوان عريض في الأردن.. ما الذي يمكن فهمه؟
‘‘عرين الأسود‘‘ عنوان عريض في الأردن.. ما الذي يمكن فهمه؟
3 تشرين الثاني 2022
حقول الغاز الفلسطينية.. حماس تسلك طريق حزب الله
حقول الغاز الفلسطينية.. حماس تسلك طريق حزب الله
3 تشرين الثاني 2022
السيد الخامنئي: أمريكا ضعيفة للغاية
السيد الخامنئي: أمريكا ضعيفة للغاية
2 تشرين الثاني 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
رئيسي: الاميركيون يظهرون انفسهم حماة للديمقراطية بينما يدعمون الارهاب
انتقاد التعتيم الاعلامي لحرب تيغراي الإثيوبية.. فقط أرواح المواطنين الأوروبيين لها قيمة!
هل سيذوق ابن سلمان وبال امره ؟
سوريا والعدوان ‘‘الإسرائيلي‘‘.. صمتٌ دوليّ وصبر دمشق بدأ ينفد