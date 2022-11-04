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الجمعة 4 تشرين الثاني 2022 ساعة 21:53

اعتقالات وإصابات خلال مواجهات مع جنود الاحتلال في الضفة المحتلة

اعتقالات وإصابات خلال مواجهات مع جنود الاحتلال في الضفة المحتلة
ففي الخليل، اعتدى جنود الاحتلال بالضرب على شاب عقب اعتقاله، واقتادته إلى الحجز العسكري، خلال مواجهات اندلعت قرب الحاجز العسكري المقام على مدخل شارع الشهداء، وباب الزاوية، وسط مدينة الخليل.

وفي نابلس، اندلعت مواجهات في بلدة بيتا وبيت دجن، أصيب خلالها عدد من المواطنين الفلسطينيين بالاختناق بالغاز السام، بعد انطلاق مسيرة أسبوعية مناهضة للاستيطان.

وتعاملت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، مع 4 إصابات خلال المواجهات مع الاحتلال في بيت دجن شرق نابلس.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال ومستوطنيه في قرية مادما جنوب نابلس، إثر تصدي الأهالي لهجوم للمستوطنين على المنطقة الجنوبية للقرية.

واشتعلت النيران في أشجار الزيتون جراء إطلاق الاحتلال قنابل الغاز صوب الأهالي في قرية مادما.

وفي كفر قدوم، أصيب مواطنون فلسطينيون، اليوم الجمعة، إثر قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان.

وأفاد الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية مراد شتيوي بأن" جنود الاحتلال أطلقوا صوب المشاركين في المسيرة الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة 3 شبان بأعيرة معدنية، إضافة لإصابة عشرات المواطنين بالاختناق، وقد جرى علاجهم ميدانيا".

الجدير بالذكر، أن الضفة الغربية والقدس تشهد فعاليات أسبوعية مناهضة للاستيطان، يتخللها مواجهات مع قوات الاحتلال التي تطلق الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز السام صوب المواطنين الفلسطينيين، إلى جانب تصاعد العمل المقاوم والعمليات الفدائية ضد قوات الاحتلال على الحواجز العسكرية والمستوطنات والداخل المحتل.
مصدر : وكالات
رقم : 1022812
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