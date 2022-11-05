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السبت 5 تشرين الثاني 2022 ساعة 07:30
'سرايا القدس' تعلن مسؤوليتها عن استهداف حاجز الجلمة بجنين
وقالت كتيبة جنين في بيان مقتضب: "بعون الله وقوته وتوفيقه تمكن مجاهدونا من استهداف حاجز الجلمة بصليات كثيفة من الرصاص والقنابل المتفجرة".
مصدر :
وكالات
رقم :
1022861
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