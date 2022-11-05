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السبت 5 تشرين الثاني 2022 ساعة 07:34

الإعلام العبري: نتنياهو يبدأ مفاوضات تشكيل حكومة أشد تطرفًا وأقرب للعزلة

الإعلام العبري: نتنياهو يبدأ مفاوضات تشكيل حكومة أشد تطرفًا وأقرب للعزلة
ونشرت صحيفة يديعوت أحرنوت صوراً لنتنياهو مع المتطرف إيتمار بن غفير، الشخصية اليمينية التي يبدو أنها ستصبح جزءاً من الحكومة الجديدة، متسائلة "إلى أين يتجهون؟".

وتابعت أن"الحكومة المقبلة "ستكون حكومة غير مسبوقة، معظم الحقائب الوزارية المهمة ستكون في أيدي المتعصبين".

ولفتت إلى أن "نتنياهو سيبدأ بتوزيع الحقائب الوزارية على شركائه في التحالف وهذا يعني منح حقائب مهمة لأعضاء تكتل الصهيونية الدينية اليميني المتطرف، وهو الأمر الذي يعتبر سابقة".

في الوقت نفسه قالت وكالة "فرانس برس" إن" نتنياهو أصدر بالفعل تعليمات إلى ياريف ليفين عضو الليكود الأكثر تشددا وحليفه المقرّب لبدء محادثات مع الصهيونية الدينية بشأن الحقائب الوزارية".

وأردفت أن "بتسلئيل سموتريتش، وهو من الصهيونية الدينية صرح علنا أنه يريد أن يصبح وزيرا للحرب، بينما طالب الزعيم اليميني المتطرف إيتمار بن غفير بتولي ما تسمى بـ"حقيبة الأمن العام"، وهو منصب سيجعله مسؤولا عن الشرطة."

في السياق نلقت إذاعة حكومة الاحتلال بالعربية عن مصادر أن "نتنياهو لا يرغب في المخاطرة بمنح من وصفتهم بممثلي اليمين المتطرف، مثل إيتمار بن غفير، حقائب سيادية، ولذلك يسعى لإقناع خصميه يائير لابيد، وبيني غانتس، للانضمام إلى حكومة برئاسته ليتجنب عزلة دولية"على حد قولها.
مصدر : وكالات
رقم : 1022864
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