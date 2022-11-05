روسيا: اطلاق كوريا الشمالية للصواريخ هو نتيجة للنشاط العسكري الأمريكي

وقالت: "في نهاية سبتمبر/أيلول، أجريت مناورات للولايات المتحدة وجمهورية كوريا الجنوبية واليابان في بحر اليابان بمشاركة حاملة صواريخ نووية والتدريب لتدمير أهداف حاسمة على أراضي جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية. تجري محادثات غير مسؤولة حول نشر الروادع الأمريكية، بما في ذلك الأسلحة النووية، في شبه الجزيرة الكورية وفي المنطقة على مستوى قيادة هذه الدول".



وأضافت أن أمريكا بدأت في دفع عقيدتها الأمنية أحادية الجانب في منطقة آسيا والمحيط الهادي بشكل أكثر هوسًا، مما "يخلق مخاطر جديدة" لدولها. الأمريكيون، بحسب إيفستينييفا، يحاولون تقسيمهم بأفعالهم وفق مبدأ "من ليس معنا فهو ضدنا".



وأشارت: "جزء من هذا النشاط هو تشكيل تكتلات عسكرية جديدة، مثل توحيد الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا، الأمر الذي يثير شكوكًا جدية حول النوايا الحسنة لهذه الدول، بما في ذلك من جانب بيونغ يانغ، ولا يسهم في إقامة حوار".



وأشار الدبلوماسي إلى أن أنشطة التدريب العسكري الأمريكي واسعة النطاق بدأت في أغسطس/أب، وفي 31 أكتوبر/تشرين الأول، بدأت التدريبات بين الجيش الأمريكي والجيش الكوري الجنوبي، وشملت نحو 240 مقاتلة حديثة. وأضافت أن كل هذا "تدريب على توجيه ضربة مكثفة لأراضي كوريا الديمقراطية".