عبداللهيان: سلمنا روسيا كمية صغيرة من الطائرات المسيرة قبل الحرب في أوكرانيا

وقال عبد اللهيان في اجتماع المنسقين الوطنيين لمجموعة أصدقاء الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة: "الطائرات بدون طيار التي قدمناها لروسيا تعود لأشهر قبل الحرب في أوكرانيا"، مضيفاً "قدمنا كمية من الطائرات المسيرة إلى روسيا قبل حرب أوكرانيا، وإذا ثبت لنا أن روسيا استخدمتها في الحرب، فلن نقف مكتوفي الأيدي".



وأشار عبد اللهيان إلى أن "إيران كان لديها مثل هذا الموعد قبل أسبوعين في بلد أوروبي، وذهب وفدنا العسكري والسياسي إلى ذلك البلد الأوروبي، لكن لسوء الحظ لم يحضر الوفد الأوكراني في الدقيقة 90".



كما أكد وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان ان إيران ملتزمة بالمفاوضات لتفعيل الاتفاق النووي وعلى واشنطن إثبات حسن نيتها.

وفي كلمة خلال الاجتماع، قال امير عبداللهيان، على الرغم من تملص أمريكا وتقاعس أوروبا، التزمت إيران بحل سلمي للملف النووي وتركت طريق الحوار مفتوحاً للحفاظ على الاتفاق.



وإضاف، ان الحكومة الإيرانية، تؤكد على تحصيل حقها الطبيعي في استخدام الطاقة النووية السلمية في جميع ابعادها، بما في ذلك التخصيب للأغراض السلمية، كما تتمسك بمواصلة المفاوضات من أجل إحياء الاتفاق النووي بحسن نية وعلى أساس المساواة. والاحترام المتبادل.



وتابع، يجب على أمريكا أن تثبت أن لديها حس نية وإرادة حقيقية ولا تحاول استخدام المفاوضات لإضاعة الوقت وإيجاد عذر آخر لخرق التزاماتها ومواصلة العقوبات التي تدمنها للأسف.