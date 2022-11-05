رئيسي: اليوم إيران وجميع مدننا آمنة

وقال رئيسي أن الأمريكيين وأعداءنا سعوا إلى جعل البلاد غير آمنة من خلال تطبيق أمثلتهم في ليبيا وسوريا، مشيراً إلى أن إيران ومدننا المختلفة تتمتع اليوم بأمن تام.

وأشار رئيسي خلال لقاء استمر أربع ساعات مع الطلاب المشاركين في الدورة الأولى من "معسكرات التقدم"، إلى تقدم الجمهورية الإسلامية، معرباً عن أمله في أن يجلب إقامة المعسكرات على طريق التقدم بركات كثيرة على البلاد، مثلها مثل معسكرات طريق النور.

واعتبر الرئيس إلمام الطلاب بالتقدم والإنجازات التي تحققت في البلاد كعامل لتعزيز دافعهم وتصميمهم، وقال: سيعرف الطلاب عندما يرون التقدم المحرز أنه حيثما كان لدينا المزيد من القيود والعقوبات، فقد أحرزنا المزيد من التقدم مع إرادة وعزيمة الباحثين وهذا التقدم والإرادة لتصبح أقوى جعلت العدو يحاول تصميم مؤامرات جديدة.

واعتبر آية الله رئيسي الطلاب وخاصة أعضاء فرق الأولمبياد رمزًا لتقدم البلاد وأكد على تحديد هذه المواهب وتوفير الظروف اللازمة لاستمرار نموها وتميزها، وقال إن النخب يجب أن تعرف نظام الدولة. المشاكل وتحسين قدراتهم على طريقة تطبيق هذه القضايا.

وأشار الرئيس إلى ضرورة إدارة المعرفة واعتبر الإدارة الصحيحة للمعرفة المتولدة لزيادة إنتاجية واستفادة القطاعات الأخرى من المعرفة المتولدة.

وفي جزء آخر من خطابه، قال آية الله رئيسي، في إشارة إلى الأحداث الأخيرة في البلاد: أعمال الشغب ومحاولات تعطيل البلاد تختلف عن الاحتجاجات، وأعمال الشغب ومن يخلقون انعدام الأمن يجب التعامل معها.

