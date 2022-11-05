رئيسي: العدو فشل في تكرار تجربته في ليبيا وسوريا

وفي كلمة امام تلاميذ الدورة الأولى لقوافل التقدم، قال رئيسي أن الأمريكيين وأعداءنا حاولوا جعل البلاد غير آمنة من خلال تطبيق نماذج أفعالهم في ليبيا وسوريا، لكنهم فشلوا، وأشار إلى أن إيران وجميع مدنها تتمتع اليوم بأمن كامل.