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السبت 5 تشرين الثاني 2022 ساعة 12:45

عبداللهيان: إيران ملتزمة بمواصلة المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي

عبداللهيان: إيران ملتزمة بمواصلة المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي
وقال الوزير عبداللهيان، في كلمته باجتماع مجموعة اصدقاء الدفاع عن ميثاق الامم المتحدة صباح اليوم السبت في طهران ان الأحادية الجامحة وهيمنة بعض القوى العالمية جلبت حقبة جديدة من الاضطرابات وعدم الاستقرار في المجتمع الدولي واضاف : في السنوات الأخيرة ورغم سوء نية أمريكا وتقاعس أوروبا ، التزمت إيران بالحل السلمي للقضية النووية وفتحت الطريق للحوار للحفاظ على الاتفاقية.

وتابع قائلا : إن الحكومة الإيرانية، وضمن تاكيدها على إستيفاء حقها البديهي والمشروع في استخدام الطاقة النووية السلمية بجميع أبعادها، بما في ذلك التخصيب للأغراض السلمية، تتمسك باستمرار المفاوضات بشأن احياء الاتفاق النووي بحسن نية وعلى أساس المساواة والاحترام المتبادل.

وأضاف وزير الخارجية: الأحادية تستمر بأساليب الاتصال الحديثة ومن مؤشرتها إستغلال التقنيات الجديدة والفضاء الافتراضي لإضعاف الحكومات والانظمة السياسية المستقلة.

وتابع أمير عبد اللهيان: إن إنتاج ونشر محتوى مزيف في الفضاء الإلكتروني ضد الدول والحكومات يتعارضان تمامًا مع ميثاق حقوق الإنسان ويستهدفان وحدة الدول المستقلة ويحرضان على زعزعة الاستقرار واثارة العنف في هذه الدول.

يذكر ا نه انطلق اجتماع المنسقين الوطنيين لمجموعة اصدقاء الدفاع عن ميثاق الامم المتحدة صباح اليوم السبت في طهران بمشاركة وزير الخارجية حسين اميرعبداللهيان وعدد من وزراء وسفراء بعض الدول الاعضاء في هذه المجموعة.

اشار وزير الخارجية إلى الزيادة الجامحة لاحادية الاقطاب في العالم وقال: إن إنتاج ونشر محتوى مزيف ضد الشعوب والحكومات في الفضاء الافتراضی يتعارضان تمامًا مع ميثاق حقوق الإنسان ويشجعان على زعزعة الاستقرار والعنف في الدول.

و اشار إلى تعزيز التعاون بين أعضاء المجموعة بهدف مواجهة الأحادية وقال: نجتمع اليوم في الظروف التي يواجه فيها المجتمع الدولي تحديات متزايدة على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأضاف وزير الخارجية: نشهد اضعاف غير المسبوق للتعددية وفي المقابل هناك الاحادية تتسع بشكل متسارع والتي تتعارض بشكل واضح مع الحقوق الدولية مما يثير هذا الوضع تساؤلات حول مدى الالتزام بميثاق حقوق الإنسان".

وقال أمير عبد اللهيان: إن حرمان شعوب الدول التي فرضت عليها الحظر من حقوقها الأساسية يعد جريمة ضد الإنسانية وستترتب عليها مسؤولية دولية للدول التي فرضت الحظر.

واشار إلى زيارة مقرر حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى إيران وقال: في هذه الزيارة ، أكد مقرر حقوق الانسان على الأثر السلبي للعقوبات على حقوق الإنسان ، لا سيما في الظروف التي انتشرت فيها كورونا ، ودعا من جديد الى الإلغاء الكامل للعقوبات.

وأضاف وزير الخارجية: إن التصدي الفاعل للعقوبات الأحادية يتطلب تعاون ومشاركة الدول المستقلة التي يمكن أن تلعب دوراً هاماً في تحقيق الهدف المشترك من خلال توظيف امكانياتها الكبيرة.
رقم : 1022912
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