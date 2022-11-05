منظمة حقوقية: الملك سلمان قتل ١٠٠٠ شخص منذ استلامه الحكم

وقالت منظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان على حسابها في "تويتر" إن "الملك سلمان قتل ١٠٠٠ شخصٍ منذ استلامه الحكم في السعودية".



كما طالبت المنظمة من السلطات السعودية أن توقفوا المذابح في البلاد.