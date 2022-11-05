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السبت 5 تشرين الثاني 2022 ساعة 15:08

اعتقال 11 شخصا هاجموا سيارة للشرطة في كرج

اعتقال 11 شخصا هاجموا سيارة للشرطة في كرج
واضاف ان هؤلاء الأشخاص الذين كانوا يخططون لمغادرة البلاد تم اعتقال 9 منهم قبل مغادرة البلاد عبر احدى المحافظات الغربية .
مصدر : وكالات
رقم : 1022941
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