اعتقال 11 شخصا هاجموا سيارة للشرطة في كرج

اسلام تايمز (ايران) - قال قائد شرطة محافظة البرز انه تم التعرف على 11 شخصاً من المتورطين في الهجوم على عناصر قوى الامن الداخلي على الطريق الرابط بين كرج -قزوين ، والذي وقع اثناء أعمال شغب يوم الخميس ، واعتقالهم.