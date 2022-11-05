توقف محطة مياه علوك بريف الحسكة عن الخدمة جراء اعتداءات مرتزقة تركيا

وبين مدير مؤسسة المياه المهندس محمود العكلة لوكالة سانا أن “مرتزقة الاحتلال جددوا اعتداءاتهم على خطوط الكهرباء القادمة من محطة كهرباء الدرباسية تجاه محطة مياه علوك، ما أدى إلى حدوث فصل متكرر للطاقة الكهربائية عن المحطة وتوقفها عن العمل منذ يوم الأربعاء الماضي”.



وأشار العكلة إلى أن “المحطة لن تعمل بطاقتها الإنتاجية الاعتيادية التي تؤمن نحو 60 ألف متر مكعب من المياه يوميا، إلا بإزالة هذه التعديات ودخول ورشات الصيانة التابعة للمؤسسة إليها لإصلاح الأعطال التي تطرأ على غواطس الآبار والمضخات والتجهيزات الكهربائية والميكانيكية”، لافتاً إلى استمرار الجهود لإيجاد حلول مناسبة وإعادة المحطة إلى الخدمة.



وكانت مؤسسة المياه أعلنت إعادة تشغيل محطة مياه علوك في التاسع عشر من الشهر الماضي بعد توقف دام لما يقارب 3 أشهر، نتيجة اعتداءات مرتزقة الاحتلال التركي على المحطة والخطوط الكهربائية المغذية لها.