عبد اللهيان: الحظر الغربي يتماشى مع الانقطاع بين الأجيال

والتقى مساعد وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرجي فيرشينين اليوم السبت بوزير الخارجية حسين أميرعبد اللهيان على هامش اجتماع المنسقين الوطنيين لمجموعة اصدقاء الدفاع عن ميثاق الامم المتحدة في طهران.



وقال وزير الخارجية في هذا الاجتماع، إن الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية تسعى للهيمنة على العالم وهي تعارض الدول المستقلة وإن رسالة اجتماع طهران في مجال معارضة الأحادية والعقوبات القاسية رسالة مهمة من الدول المشاركة في هذا الاجتماع.



واعرب أمير عبد اللهيان عن ارتياحه لمستوى العلاقات الثنائية بين إيران و روسيا و أبدى عن ارتياحه لعقد الاجتماع الأخير للجنة التعاون المشترك بين البلدين بنجاح ، وأكد على التعاون في المنصات متعددة الأطراف من أجل حل المشاكل بالطرق السلمية.



العقوبات الغربية في إطار الحرب الإعلامية للناتو وأمريكا



ووصف مساعد وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرجي فيرشينين إيران وروسيا بأنهما لديهما وجهات نظر مشتركة حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية وقال: الحظر الغربي يتم لفرض الهيمنة على العالم ، والحرب الإعلامية للناتو وأمريكا تهدف إلى التأثير على الشباب والانقطاع بين الأجيال.



وانطلق اجتماع المنسقين الوطنيين لمجموعة اصدقاء الدفاع عن ميثاق الامم المتحدة صباح اليوم السبت في طهران بمشاركة وزير الخارجية حسين اميرعبداللهيان وعدد من وزراء و سفراء بعض الدول الاعضاء في هذه المجموعة.



واسست المجموعة في العام 2021 بهدف الحفاظ على وثيقة الاممم المتحدة والدفاع عنها بمشاركة 19 دولة بما فيها ايران.



وتضم المجموعة 19 دولة هي ايران،والجزائر، وانغولا وبيلاروسيا وبوليفيا وكمبوديا، والصين، وكوبا، وكوريا الشمالية، وروسيا، وسوريا، وفنزويلا، و زيمبابوي، وغينيا،وفلسطين، ولاوس ونیکاراغوا، وسانت فنسنت وجزر غرينادين.