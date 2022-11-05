البنتاغون يعلن تشكيل مركز أميركي في ألمانيا لتزويد أوكرانيا بالأسلحة

قالت نائبة رئيس المكتب الصحافي في البنتاغون، سابرينا سينغ، في مؤتمر صحافي أمس الجمعة، إنّ الولايات المتحدة "ستُشكل في ألمانيا مجموعة مساعدة جديدة لأوكرانيا".



ووفقاً لها ستقوم المجموعة بمراقبة إمدادات الأسلحة لأوكرانيا على المدى الطويل.



وأضافت سينغ أنّ "وزارة الدفاع الأميركية ستنشئ مجموعة مساعدة أوكرانيا، والتي ستسميها SAGU"، مضيفةً أنّها "عبارة عن مركز مراقبة متخصص في فيسبادن في ألمانيا، تحت إشراف قيادة القوات الأميركية في أوروبا، وسيعمل المركز في مجال تنسيق جهودنا".



وحسب قول ممثلة البنتاغون، سيسمح المقر الجديد للولايات المتحدة "بمواصلة تقديم الدعم لأوكرانيا على المدى الطويل".



وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، أمس الجمعة، عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار، تشمل دبابات "تي-72" تم تجديدها، وطائرات بدون طيار طراز "فينكس جوست".



وقالت الوزارة، في بيان، إنّه "المساعدات تشمل تجديد منظومات دفاع جوي، والإمداد بدبابات تي-72 تم تجديدها، فضلاً عن طائرات بدون طيار طراز فينكس جوست".