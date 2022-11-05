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السبت 5 تشرين الثاني 2022 ساعة 20:34

الدول الغنية بالمعادن تسعى لتشكيل منظّمة "أوبك للمعادن"

الدول الغنية بالمعادن تسعى لتشكيل منظّمة "أوبك للمعادن"
وذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأرجنتينية الشهر الماضي، أنّ وزراء خارجية الأرجنتين وبوليفيا وتشيلي يجرون "محادثات متقدمة" بشأن إنشاء آلية من شأنها أن تمنحهم السيطرة على أسعار الليثيوم "على المستوى العالمي".

وتأمل الدول الثلاث - التي يُطلق عليها غالباً "مثلث الليثيوم" لأنّها تمثل 58% من موارد الليثيوم في العالم - في إشراك كبار المنتجين الآخرين.

وفي الوقت الحالي، هناك القليل من التفاصيل حول كيفية عمل كارتل معادن البطاريات أو "أوبك الليثيوم". لكن هناك عاملين رئيسيين على الأقل يمكن أن يعقدا إنشاء مثل هذا الكارتل أو يقلل من نفوذه، يتعلقان في مدى توافق آراء الحكومات حول كيفية إدارة الموارد المعدنية الوطنية، ومسألة الصين.

إذ تعد الصين أكبر منتج للمركبات الكهربائية في العالم، وتسيطر حالياً على 58% من قدرة معالجة الليثيوم العالمية، على الرغم من أنّها بالكاد تمتلك 6% من موارد الليثيوم العالمية المحددة. وهذا يعني أنّ منتجي الليثيوم سيظلون معتمدين على الصين لمعالجة المواد الخام إلى شكل قابل للاستخدام.

وتشارك الصين بشكل كبير في مشاريع تعدين الليثيوم في أميركا الجنوبية. وتعتمد إندونيسيا أيضاً على الاستثمار الصيني لتطوير مشاريع النيكل والكوبالت.
مصدر : وكالات
رقم : 1022985
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