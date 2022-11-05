رؤساء السلطات الثلاث يؤكدون على ضرورة الإسراع بمتابعة ملفات مثيري الشغب

وشدد رؤساء السلطات الثلاث ، في اجتماعهم اليوم السبت على اليقظة أكثر تجاه تهديدات الأعداء والتصدي لمؤامرات والتناغم الشرير والمثير للفرقة للعناصر المندسة .



كما اكد رؤساء السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية على ضرورة الإسراع في متابعة ملفات مثيري الشغب ومزعزعي الامن في البلاد ومعاقبتهم.



وفي هذا الاجتماع الذي عقد في الديوان الرئاسي ، أكد الرئيس آية الله إبراهيم رئيسي ، ورئيس السلطة التشريعية محمد باقر قاليباف ، ورئيس السلطة القضائية حجة الإسلام والمسلمين غلام حسين محسني ايجئي ، على ضرورة التنسيق والتعاون اكثر بين جميع الاجهزة والمؤسسات من أجل تحويل التهديدات إلى فرص كما في الماضي ، ودعوا إلى مضاعفة الجهود والتآزر بين مختلف القطاعات لتحييد اجراءات الحظر وتحسين معيشة الناس من خلال الحفاظ على النمو الاقتصادي وتعزيزه والتفاعل الأوسع في اتجاه دفع خطط التنمية وأهدافها.