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الأحد 6 تشرين الثاني 2022 ساعة 10:53

إيران: إزاحة الستار عن صاروخ "صياد 4B"

إيران: إزاحة الستار عن صاروخ "صياد 4B"
وتم بنجاح اختبار منظومة "باور 373" المطوّرة ضد أهداف ثابتة بعيدة المدى بصاروخ "صياد 4B" بعيد المدى.

وفي هذا الاختبار، تم الكشف عن هدف ثابت على مدى يزيد عن 450 كم بواسطة الرادار المطور لمنظومة "باور 373" وتم تعقبه على مدى حوالي 405 كم وتم إصابته وتدميره بالكامل على مدى أكثر من 300 كم.

صاروخ "صياد 4B" بعيد المدى يحتوي على وقود صلب وتم تقييمه عملانيا بالكامل لأول مرة. وتم زيادة مدى رادار الكشف في منظومة "باور 373" من 350 إلى 450 كم ، وزيادة نطاق رادار الاشتباك لهذه المنظومة من 260 إلى 400 كم.

كما تمت زيادة مدى صاروخ المنظومة من 200 إلى 300 كم، وزيادة ارتفاع اشتباكه من 27 إلى 32 كم.
رقم : 1023066
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