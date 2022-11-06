إيران: اعتقال العشرات على صلة بهجوم شيراز

وقال الجنرال قاسم رضائي، في تصريح نشرته وكالة أنباء الطلبة "إيسنا"، إنه "تم اعتقال العشرات على صلة بالهجوم الإرهابي الذي استهدف مرقد شاه جراغ في شيراز".



وأضاف الجنرال رضائي إنه "بعد اعتقال شخص واحد من المتورطين في الهجوم، تم التعرف على عشرات الأشخاص الذين كانوا يخططون لعمليات تخريبية وعمليات انتحارية أوسع، وتم اعتقالهم".



وكان هجوم مسلح استهدف مرقد شاه جراغ في 26 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأسفر هذا الهجوم عن استشهاد 15 شخصاً وإصابة 50 آخرين.



فيما أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم، بينما أعلنت السلطات الإيرانية عن وفاة منفذ الهجوم بعد أيام من نقله إلى المستشفى جراء إصابته بجروح خلال عملية اعتقاله داخل مرقد شاه جراغ.



وفي الاثنين الماضي، أعلنت وزارة الأمن والاستخبارات الإيرانية، اليوم الاثنين، عن اعتقال ستة أشخاص قالت إنهم من عناصر الفريق الذي نفذ الهجوم المسلح على مقام شاه جراغ بمدينة شيراز جنوب إيران.







