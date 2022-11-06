خفايا تحركات ابن سلمان في مدينة جدة!

وقالت المصادر: "السبب الرئيسي للبدء بعمليات العدم في جدة بالسرعة التي حصلت؛ يعود إلى خروج عدة طائرات درونز من أحد أحياء المدينة".



وأضافت أن تلك المسيرات قامت بقصف أحد الموانئ، لذلك بدأت السلطات السعودية "بالهدد" بحجة تطوير المدينة.



وأشارت إلى أن "هذا مؤشر خطير على الاختراق الأمني الكبير في البلد".



وكان العديد من المنظمات الحقوقية دعت المجتمع الدولي للتدخل السريع والحاسم لوقف عمليات الهدم تلك والإخلاء القسري لسكان المدينة دون توفير بدائل لهم، وأن ذلك ينتهك الحقوق الأساسية للمواطنين.



وفي السياق ذكر الدكتور عبد الله العودة، رئيس قسم الدول الخليجية في منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي DAWN، أن المنظمة قامت بتقديم تقريرها عن انتهاكات عملية التهجير القسري في مدينة جدة، والذي أصبح يعرف بهدد جدة، إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، نهاية الشهر الماضي.



وبحسب موقع "صوت الناس"، الذراع الإعلامية لحزب التجمع الوطني السعودي المعارض بالخارج، فإن التقرير أرسل أيضًا إلى المسؤولين في برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN–HABITAT)؛ للنظر في إمكانية انتداب وفد للسعودية لتقصي الحقائق والوقوف على حجم الضرر الذي ألم بالسكان من مواطنين ومقيمين، وأيضًا لقياس الأضرار البيئية التي لحقت بمدينة جدة جراء الهدم العشوائي.



وكان قد كشف توثيق حقوقي أن نحو مليون شخص باتوا ضحايا عمليات التهجير القسري وتدمير الأحياء في مدينة جدة من دون تلقي تعويضات مناسبة سواء للمواطنين السعوديين أو الأجانب الذين تضررت أو دُمرت ممتلكاتهم أو أصبحت غير صالحة للسكن.



وأبرزت منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN) أنه في 17 ديسمبر/كانون الأول 2021، كشف ولي العهد محمد بن سلمان عن خطة تطوير كبرى لمشروع وسط جدة.



وقد كان مشروع وسط جدة، الذي كان يُعرف سابقًا باسم جدة داون تاون الجديدة، جزءًا من رؤية محمد بن سلمان 2030 الطموحة.



ويتصور مشروع وسط جدة هدم الأحياء الموجودة في جنوب جدة لتحويلها من سلسلة من أحياء خاصة بالطبقة الوسطى والطبقة العاملة إلى منازل فاخرة عالية التكلفة ومطاعم راقية وأماكن عامة لجذب الأثرياء السعوديين والمغتربين.



وفي حين أنه من المتوقع أن تنفق الحكومة أكثر من 20 مليار دولار على مشروع التطوير الراقي هذا، إلا أنها على ما يبدو خصصت القليل جدًا من ذلك المبلغ لتعويض 1.5 مليون سعودي ممن فقدوا أو سيفقدون منازلهم وسبل عيشهم وأحيائهم بسبب عمليات الهدم.



وقد بدأت عمليات الهدم ببطء في أكتوبر/ تشرين الأول 2021، لكن بحلول ديسمبر/كانون الأول، بدأت السلطات السعودية في هدم أجزاء كبيرة من عدة أحياء، وتهجير السكان قسرًا دون سابق إنذار ودون التشاور معهم مسبقًا أو تقديم تعويض مناسب لهم بعد ذلك.



وبين أكتوبر/تشرين الأول 2021 ومايو/أيار 2022، هدمت السلطات السعودية ما بين 16 و 20 حيًا على مساحة 4,000 كيلومتر مربع.



وكانت سرعة واتساع عمليات الهدم داخل جدة غير مسبوقة في التاريخ السعودي الحديث، وسيكون تأثير عمليات الهدم على المواطنين السعوديين كبيرًا.



وتظهر خريطة للمشروع نُشرت مؤخرًا أن عمليات الهدم التي من المتوقع أن تكتمل هذا الشهر ستؤثر على 1.5 مليون سعودي في 63 حيًا موزعة على 3 ملايين كيلومتر مربع.



