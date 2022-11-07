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الاثنين 7 تشرين الثاني 2022 ساعة 08:19

العميد صباحي فرد: الجيش الايراني امتلك قدرات ليزرية عالية

العميد صباحي فرد: الجيش الايراني امتلك قدرات ليزرية عالية
وأوضح العميد " علي رضا صباحي فرد" في مقابلة مع التلفزيون الايراني مساء الاحد ، أن ايران قد تحصلت على قدرات عالية بمجال الليزر في غضون السنوات الثلاث الماضية، وبدورها قوة الدفاع الجوي التابعة للجيش باتت تستخدم عمليا تقنية الليزر، حيث من أهم ميزاتها أنها وطنية الصنع. مشددا على أن صناعة المعدات العسكرية لاتواجه أية "قنوات ضيقة".

وأعرب عن تبريكاته للشعب الايراني لكشف الجيش منظومة باور 373 الصاروخية المطورة، مشيرا الى أن ايران باتت ثاني دولة بالعالم تحوز مثل هذه المنظومة ذات القدرة العالية ومدى يتخطى 300 كلم.

وأستطرد أن قوة الدفاع الجوي بلغت مرحلة متقدمة هذا العام في تطوير المنظومات الدفاعية الجوية والصواريخ، وتوجهت نحو اختبار قدرات تدمير الاهداف ببعد يتخطى 300 كلم.

ونوه قائد الدفاع الجوي الى قدرات منظومة "باور 373 " الصاروخية منها الاشتباك مع المقاتلات الحديثة بالعالم وحتى مقاتلات الجيل الخامس المتخفية عن الرادار، مبينا أن بالاختبارات قد اصابت طائرة مسيرة محلية الصنع على ارتفاع 43 الف قدم بنجاح، كما انها دمرت صاروخا باليستيا عند مدى 320 كلم.
رقم : 1023198
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