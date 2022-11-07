الجزائر تترأس لجنة حكماء حل الأزمات في المنطقة العربية

اسلام تايمز (الجزائر) - أعلن المدير العام للاتصال والإعلام والتوثيق بوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية عبد الحميد عبداوي، أنه تقرر تشكيل لجنة حكماء لحل الأزمات في المنطقة العربية تترأسها الجزائر.