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الاثنين 7 تشرين الثاني 2022 ساعة 08:23
الجزائر تترأس لجنة حكماء حل الأزمات في المنطقة العربية
وقال عبد الحميد عبداوي الأحد إن القمة العربية بالجزائر مثلت دفعة جديدة للعمل العربي.
وأضاف أن بلاده ستقود مسار دعم عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة.
مصدر :
وكالات
رقم :
1023201
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