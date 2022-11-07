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الاثنين 7 تشرين الثاني 2022 ساعة 11:36

الاحتلال يهدم منزلًا غرب رام الله

الاحتلال يهدم منزلًا غرب رام الله
هذا و تصدى مقاومون فلسطينيون اليوم الإثنين لاقتحام مخيم بلاطة ودارت اشتباكات عنيفة في عدة محاور من المخيم، إذ أفاد شهود عيان بسماع أصوات إطلاق نار متبادل.

من جهتها أعلنت "كتيبة بلاطة" التابعة لسرايا القدس، اليوم الاثنين، اكتشاف قوة خاصة لجيش الاحتلال والاشتباك معها، خلال محاولتها اقتحام المخيم.

وقالت الكتيبة في بيان، إن "مجاهديها اشتبكوا من نقطة صفر مع قوات الاحتلال المتوغلة بمنطقة شرق المخيم".

وأضافت الكتيبة" فمن خلال وحدة الرصد التابعة للكتيبة، تم رصد قوة من الوحدات الخاصة تتسلل للمخيم وبفضل الله ويقظة الفدائيين تم كشفها وأمطارهم بوابل من الرصاص".

وتابعت في رسالة للاحتلال" تنويه لا تنسوا أن توزعوا اصاباتكم على جبال الهملايا وحوادث السير".

ودعت الكتيبة "أهالي بلاطة إلى حذف تسجيلات الكاميرات حفاظا عليها وحماية لها".
مصدر : وكالات
رقم : 1023227
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