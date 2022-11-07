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الاثنين 7 تشرين الثاني 2022 ساعة 12:26

الاستخبارات الإيرانية: منفذ هجوم شيراز مواطن من طاجيكستان وعدد المعتقلين 26 شخصاً من جنسيات مختلفة

الاستخبارات الإيرانية: منفذ هجوم شيراز مواطن من طاجيكستان وعدد المعتقلين 26 شخصاً من جنسيات مختلفة
وقالت الوزارة في بيان لها اطلع عليها مراسل موقع "إسلام تايمز"، إنه "بعد سلسلة التحقيقات والعمليات التي تم تنفيذها حتى الآن إلى تحديد واعتقال جميع العوامل التي أدت إلى وقوع هذا الحادث وعملت ودعمت ذلك العمل الإرهابي".
وأضاف وزارة الاستخبارات الإيرانية: تم اعتقال عدد من العملاء الآخرين الذين دخلوا البلاد في عمليات مماثلة وبهذه الطريقة حيث تم حتى الآن اعتقال 26 إرهابيًا تكفيريًا. 
 وأوضح البيان إن "جميع المعتقلين هم من غير الإيرانيين من جنسيات جمهورية أذربيجان وطاجيكستان وأفغانستان".
وتحدث البيان الأمني عن العنصر الرئيسي لتوجيه وتنسيق العمليات داخل إيران، وقال إنه "مواطن من جمهورية أذربيجان طار من مطار حيدر علييف الدولي في باكو ودخل البلاد (إيران) من الحدود الجوية لمطار الإمام الخميني".
وأشار إلى أنه "بعد وصوله إلى طهران، أبلغ هذا الشخص عن حضوره للعنصر التنسيقي في جمهورية أذربيجان، وقام على الفور بالاتصال بشبكة الرعايا الأجانب لتنظيم داعش عبر مقر عمليات تنظيم في أفغانستان وأبلغهم بوجوده في طهران".
ولفت البيان إلى أن العنصر المساند في مسرح العملية في شيراز أفغاني يدعى "محمد رامز رشيدي" ويلقب "أبو بصير" ومطلق النار على الزوار الإيرانيين داخل المرقد اسمه "سُبحان كمروني" يلقب "أبو عائشة" وكان من مواطني طاجيكستان.
وتابع بيان لوزارة الاستخبارات الإيرانية إلى أنه "تمت ملاحقة المذكورين واعتقالهم في محافظات فارس وطهران والبرز وكرمان وقم وخراسان رضوي، كما تم اعتقال بعضهم على الحدود الشرقية وأثناء فرارهم من البلاد".
وكان هجوم مسلح استهدف مرقد السيد أحمد بن موسى الكاظم عليه السلام المعروف بـ "شاه جراغ" في 26 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأسفر هذا الهجوم عن استشهاد 15 شخصاً وإصابة 50 آخرين.
وتبنى تنظيم داعش الإرهابي مسؤولية الهجوم، فيما ذكر أن المنفذ هو "أبو عائشة العمري"، أحد عناصر التنظيم.
فيما أعلنت السلطات الإيرانية، بعد يومين من الحادثة، عن وفاة المهاجم المسلح، وقال المساعد السياسي والأمني لحاكم محافظة فارس "إسماعيل محبي بور"، "إن الإرهابي الذي هاجم الزوار الإيرانيين في مرقد شاه جراغ بمدينة شيراز، توفي رغم كل الجهود لإنقاذه".
 
رقم : 1023233
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