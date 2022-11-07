الاستخبارات الإيرانية: منفذ هجوم شيراز مواطن من طاجيكستان وعدد المعتقلين 26 شخصاً من جنسيات مختلفة

إيران (إسلام تايمز) - كشفت وزارة الاستخبارات الإيرانية بعض المعلومات حول حادث هجوم شيراز التي حصلت عليها من التحقيقات بعد الإعلان عن اعتقال عدد من المشاركين في الهجوم الإرهابي.