الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 7 تشرين الثاني 2022 ساعة 13:11

مصر.. علاء عبد الفتاح يُضرب عن شرب المياه

مصر.. علاء عبد الفتاح يُضرب عن شرب المياه
وكان توقف المعارض لنظام الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، عن تناول الطعام في 2 نيسان احتجاجاً على ظروف اعتقاله، مكتفياً باحتساء كوباً من الشاي وملعقة من العسل يومياً. ومنذ الثلاثاء الماضي، لم يتناول أي سعرة حرارية، وأعلن أنه سيتوقف كذلك عن شرب المياه اعتباراً من اليوم، بالتزامن مع انطلاق المؤتمر.

وتستضيف مصر من الاحد، حتى الثامن عشر من الشهر الجاري، عشرات آلاف المشاركين في «كوب27» في شرم الشيخ. ومن بينهم، رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الذي «يتعين عليه أن يفهم (مدى) الحاح الأمر لأنه بعد مؤتمر المناخ سيكون قد فات الأوان»، بحسب ما قالت شقيقة علاء عبد الفتاح.

وسجن علاء عبد الفتاح (40 سنة) الذي صدر حكم بحسبه خمس سنوات في نهاية 2021، في عهد كُلّ الرؤساء خلال السنوات العشر الأخيرة، وهو يحمل الجنسية البريطانية إلى جانب المصرية.

ينوي رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك انتهاز فرصة حضوره مؤتمر الأطراف للمناخ المنعقد في مصر لإثارة قضية السجين السياسي علاء عبد الفتاح المضرب عن الطعام منذ أكثر من 200 يوم والمنهك للغاية، على ما أكد في رسالة بعث بها إلى عائلته.

وقال سوناك، في رسالة وجهها إلى شقيقة عبد الفتاح، أمس، إن «مشاركة المملكة المتحدة في كوب27 تمثل فرصة جديدة للتطرق إلى قضية شقيقك مع السلطات المصرية». وأضاف أن عبد الفتاح «يظلُّ أولولية للحكومة البريطانية كمدافع عن حقوق الانسان وكمواطن بريطاني».

وحذّرت الأمينة العامة لـ«منظمة العفو الدولية» (أليمو)، أنييس كالامار، القاهرة في مؤتمر صحافي، من أنه «لم يعد هناك الكثير من الوقت، 72 ساعة على الأكثر لاطلاق سراحه. إذا لم تفعل (السلطات المصرية) ذلك، فإن موته سيكون في كُلّ مناقشات مؤتمر كوب27».

وفي منتصف تشرين الأول، قالت سناء سيف إنّ شقيقها «أصبح نحيفاً للغاية وآخر مره رأته والدتي كان يشبه الهيكل العظمي».

ويعتزم الناشطون المدافعون عن حقوق الانسان، وعن المناخ لفت الأنظار الى مصير أكثر من 60 الف سجين سياسي في مصر.
رقم : 1023241
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الاستخبارات الإيرانية: منفذ هجوم شيراز مواطن من طاجيكستان وعدد المعتقلين 26 شخصاً من جنسيات مختلفة
الاستخبارات الإيرانية: منفذ هجوم شيراز مواطن من طاجيكستان وعدد المعتقلين 26 شخصاً من جنسيات مختلفة
العميد صباحي فرد: الجيش الايراني امتلك قدرات ليزرية عالية
العميد صباحي فرد: الجيش الايراني امتلك قدرات ليزرية عالية
7 تشرين الثاني 2022
قطر تطالب بمحاسبة الاحتلال على جريمة شيرين أبو عاقلة.. هل من نتيجة؟
قطر تطالب بمحاسبة الاحتلال على جريمة شيرين أبو عاقلة.. هل من نتيجة؟
7 تشرين الثاني 2022
الریاض تغضب واشنطن وتستضيف "شي جين بينغ"
الریاض تغضب واشنطن وتستضيف "شي جين بينغ"
7 تشرين الثاني 2022
139 سبباً هل ستكون كافية لإعادة النظر في انتخابات آل خليفة الهزيلة؟
139 سبباً هل ستكون كافية لإعادة النظر في انتخابات آل خليفة الهزيلة؟
7 تشرين الثاني 2022
الوفاق تدعم خطاب البابا في البحرين.. الضغوط أتت بثمارها
الوفاق تدعم خطاب البابا في البحرين.. الضغوط أتت بثمارها
7 تشرين الثاني 2022
حكومة تل أبيب الأكثر تطرفاً... نتنياهو يعود إلی السلطة
حكومة تل أبيب الأكثر تطرفاً... نتنياهو يعود إلی السلطة
7 تشرين الثاني 2022
اعتقال خلية اغتيال في خوزستان تدعمها دولة أوروبية
اعتقال خلية اغتيال في خوزستان تدعمها دولة أوروبية
6 تشرين الثاني 2022
إيران: إزاحة الستار عن صاروخ "صياد 4B"
إيران: إزاحة الستار عن صاروخ "صياد 4B"
6 تشرين الثاني 2022
رئيسي: اليوم إيران وجميع مدننا آمنة
رئيسي: اليوم إيران وجميع مدننا آمنة
5 تشرين الثاني 2022
إيران ترد شعبياً ورسمياً على بايدن.. عالج نفسك من الخرف
إيران ترد شعبياً ورسمياً على بايدن.. عالج نفسك من الخرف
5 تشرين الثاني 2022
تصريحات بحرينية مفاجئة.. هل تم تطبيع العلاقات بين الرياض وتل أبيب؟
تصريحات بحرينية مفاجئة.. هل تم تطبيع العلاقات بين الرياض وتل أبيب؟
5 تشرين الثاني 2022
أمير عبداللهيان : اعضاء بمجلس الأمن يقسّمون الارهاب الى جيّد وسيئ
أمير عبداللهيان : اعضاء بمجلس الأمن يقسّمون الارهاب الى جيّد وسيئ
5 تشرين الثاني 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الریاض تغضب واشنطن وتستضيف "شي جين بينغ"
الوفاق تدعم خطاب البابا في البحرين.. الضغوط أتت بثمارها
رئيسي: الاميركيون يظهرون انفسهم حماة للديمقراطية بينما يدعمون الارهاب
انتقاد التعتيم الاعلامي لحرب تيغراي الإثيوبية.. فقط أرواح المواطنين الأوروبيين لها قيمة!