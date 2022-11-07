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الاثنين 7 تشرين الثاني 2022 ساعة 14:47

الدفاع الروسية: مقتل أكثر من 300 جندي أوكراني

الدفاع الروسية: مقتل أكثر من 300 جندي أوكراني
وقالت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي إنه "تم صد كل الهجمات الأوكرانية بنحاح، وبلغت خسائر العدو أكثر من 110 قتلى على محور نيكولايف-كريفوي روغ (خيرسون)، وما يصل إلى 100 جندي على محور كوبيانسك (شمال لوغانسك) إضافة إلى نحو 120 قتيلا و130 جريحا على محور كراسني ليمان (شمال دونيتسك)".

وفيما يلي أبرز ما جاء في تقرير الدفاع الروسية:

إصابة 7 نقاط قيادة و72 وحدة مدفعية في مواقع إطلاق نار وقوات ومعدات عسكرية في 186 منطقة

تدمير مستودعين للصواريخ وأسلحة المدفعية في منطقة زابوروجيه ومنشأة لتخزين الوقود للمعدات العسكرية في منطقة ميكولايف

تدمير محطتي رادار لأنظمة الصواريخ المضادة للطائرات الأوكرانية من طراز S-300 ومنصة إطلاق ذاتية الحركة تابعة لمنظومة صواريخ Buk-M1 الأوكرانية المضادة للطائرات

إسقاط مروحية أوكرانية من طراز Mi-8 في منطقة خيرسون وست طائرات بدون طيار في دونيتسك

اعتراض 14 قذيفة من راجمات الصواريخ HIMARS و "أولخا"

وبلغ مجموع ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة 331 طائرة، و170 مروحية، و2458 طائرة بدون طيار، و387 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و6421 دبابة ومدرعة أخرى، و884 راجمة صواريخ، و3562 قطعة من المدفعية لاميدانية ومدافع الهاون و7109 مركبات عسكرية خاصة.
مصدر : وكالات
رقم : 1023252
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