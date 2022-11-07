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الاثنين 7 تشرين الثاني 2022 ساعة 15:14

مسؤول تركي: اعداد كبيرة من لاجئي سوريا يعودون الى بلادهم

مسؤول تركي: اعداد كبيرة من لاجئي سوريا يعودون الى بلادهم
كشف ذلك نائب وزير داخلية تركيا إسماعيل تشاطاكلي، مضيفا بأن السوريين المسجلين داخل تركيا حاليا يبلغ 3 ملايين و611143 شخصا.

وحول الهجرة غير الشرعية باتجاه تركيا، قال تشاطاكلي ان سلطات بلاده أوقفت خلال شهر سبتمبر الماضي 24998 ألف مهاجر غير شرعي.

ونقلت صحيفة "زمان" عن نائب وزير الداخلية التركي قوله إن تركيا مثلها مثل دول العالم الأخرى، تتأثر بالهجرة وأن الوزارة تبذل جهودا مضنية لمنع الهجرة غير الشرعية.

وأوضح نائب وزير الداخلية التركي أن 4777 شخصا من بين 24998 مهاجرا غير شرعي تم توقيفهم في سبتمبر قدموا عبر البحار، وأن قوات الأمن نجحت في منع 2 مليون و705946 مهاجرا غير شرعي من دخول البلاد منذ عام 2016.
 
مصدر : وكالات
رقم : 1023261
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