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الاثنين 7 تشرين الثاني 2022 ساعة 18:53

ايران وتركيا تتفقان حول قضايا مائية مشتركة

ايران وتركيا تتفقان حول قضايا مائية مشتركة
جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك الذي عقد على مدى 3 ايام متتالية باستضافة محافظة اذربايجان الغربية (شمال غرب ايران)، وبرعاية وزارتي الخارجية الايرانية والتركية؛ حيث نوقش عدد من القضايا المائية والحدودية ذات اهتمام البلدين.

وشارك في هذا الاجتماع، عن ايران، ممثلو وزارتي الداخلية والطاقة، ومنظمة الجغرافيا التابعة للقوات المسلحة، وقيادة حرس الحدود الى جانب مؤسسات معنية اخرى.

وناقش الجانبان الايراني والتركي، قضايا مختلفة تتعلق بالشؤون المائية، ومنها انشاء طريق مناسب لمرور المياه عبر القنوات المائية الحدودية المشتركة في منطقة سرو (بمدينة ارومية –محافظة اذربايجان الغربية)، وتعزيز قناة نهر "بردة رشجاي" الحدودي، والحفاظ على بحيرة "مارميشو" (في مدينة ارومية)، الى جانب قضايا حدودية مشتركة اخرى.

وجرى خلال هذا اللقاء، توقيع وثيقة مشتركة من قبل رئيسي الوفدين الايراني والتركي.
رقم : 1023289
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