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الاثنين 7 تشرين الثاني 2022 ساعة 18:55

لبنان: حركة أمل تدعو لانتخاب رئيس للجمهورية

لبنان: حركة أمل تدعو لانتخاب رئيس للجمهورية
واعتبر المكتب السياسي، أن "رفع وتيرة الشروط التعجيزية في وجه الدعوات للحوار هي أداة تعطيل مستجدة لمنع الوصول إلى توافق على رئيس أهم مواصفاته الجمع بين اللبنانيين بكل مكوناتهم وطوائفهم لإنقاذ الوطن مما يتخبط فيه من أزمات، من خلال تشكيل حكومة تضع الخطط التنفيذية للتعافي الاقتصادي والاجتماعي مبنية على الواقع، وقادرة على المساهمة في إستعادة لبنان لموقعه ودوره".

ورأى أن "مجمل الطروحات اليوم يجب أن تنطلق مما شكّل الاساس في لحمة اللبنانيين وعيشهم المشترك، وهو ما توافقوا عليه في اتفاق الطائف الذي أصبح دستوراً، والعبرة تكمن في تنفيذ مندرجاته وتطبيق بنوده".

ودعا المكتب السياسي لـ"حركة أمل"، كل القوى السياسية والاقتصادية والاجتماعية الفاعلة، إلى "القيام بدور فاعل في منع التفلت الذي يصيب مختلف القطاعات التي هي على تماس مع احتياجات المواطن وعيشه الكريم، وذلك من خلال تفعيل دور آليات المراقبة والمحاسبة لمنع الاستغلال الفاضح الذي ينعكس ارتفاعا في أسعار المواد الاستهلاكية والمحروقات والاقساط والاستشفاء".

هذا وعقد مجلس النواب اللبناني اربعة جلسات قبل انتهاء ولاية ميشال عون لكن فشل بانتخاب رئيس جديد للبلاد بسبب خلفات عميقة بين اطراف السياسية حول شخصية الرئيس، كمادعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، المجلس إلى عقد جلسة لانتخاب رئيس للجمهوريّة، عند السّاعة الحادية عشرة من قبل ظهر الخميس المقبل الموافق 10 تشرين الثّاني لتكون خامسة جلسة يدعو لها بري لانتخاب رئيس للجمهورية اول جلسة بعد انتهاء ولاية عون ومغادرته القصر الرئاسي.
مصدر : وكالات
رقم : 1023291
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