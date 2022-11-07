عنجهية النظام السعودي..واستمرار انتهاك حقوق الانسان

وجاء في التغريدية: "عمره 90 عاما يعيش على الأجهزة وصحته لم تعد تسعفه لتحمل بيئة السجون والمعتقلات، لماذا تسجنه يا مبس؟ ما الذنب الذي اقترفه المفكر الإسلامي سفر الحوالي؟ عند الله تجتمع الخصوم!"



وكانت قد اعتقلت السلطات السعودية المفكر الاسلامي سفر الحوالي عام 2018 بعد أيام قليلة من إصداره كتاب “المسلمون والحضارة الغربية”، الذي وجه فيه النصح للعائلة الحاكمة في السعودية وهيئة العلماء، وانتقد فيه بعض السياسات الداخلية والخارجية للنظام السعودي، كما انتقد إغداق الرياض مليارات الدولارات على إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.



واعتقلت السلطات السعودية آنذاك؛ شقيقيه وأبناءه إبراهيم وعبدالرحيم وعبدالله وعبدالرحمن، وعرضتهم للاختفاء القسري مع والدهم، لتفرج بعد ذلك في فبراير/شباط 2020 عن إبراهيم وحده.



وفي هذا السياق نددت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، بإصدار المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة السعودية الرياض، أحكاما بالسجن على أبناء المعتقلر سفر الحوالي وآخرين من أقربائه.



وذكرت المنظمة أن المحكمة قررت حبس أبنائه عبدالرحمن لمدة سبع سنوات، ونجليه عبدالله وعبدالرحيم لمدة ست سنوات.



وسبق لجهات حقوقية سعودية أن نبهت إلى تدهور صحة سفر الحوالي، مشيرة إلى أن السلطات لم تراع وضعه الصحي وهو المصاب بعدة أمراض أبرزها الفشل الكلوي وكسر الحوض، ومؤكدة أنه يتعرض لإهمال طبي يتجلى في حرمانه من الدواء.



وأبرزت المنظمة الحقوقية أن السلطات السعودية تفرض تعتيما على أوضاع كثير من المعتقلين، في حين تتسرب أنباء عن تدهور صحة العديد منهم، أو تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة.



وفي سياق متصل قامت السلطت السعودية باعتقال ​العلامة الجليل والمفكر الاسلامي المنير والمستنير والمجتهد والمجدد حسن فرحان المالكي.



وعكف على التعليم والتعلم منذ الطفولة في منطقته بني مالك في القسم الذي استولت عليه السعودية في حرب 1934.



حاصل على البكلوريوس. درس العلوم الشرعية واللغوية على علماء الرياض.



للباحث حضور كبير في الاعلام السعودي، فقد عمل في التلفزيون، وكتب في الكثير من المجلات والصحف الرشق، واليمامة، وصحيفة اليوم، والبلاد والرياض ، كما عمل معلماً في عدة مدارس وباحثاً تربوياً ومشاركاً في موسوعة التعليم، وموسوعة اسيار للعلماء المتخصصين في العلوم الشرعية.





العالم الجليل تعرض للاعتقال مرات عديدة بسبب ارائه الانتقادية، وبالاخص للسلفية الوهابية السعودية . الاقسى اعتقاله منذ سبتمبر 2017 واتهامه بالردة وحكم الاعدام والفاجع انه ضمن الادله وجود كتاب او كتب الحادية في منزله وكتب الكفر والالحاد لدى السلفية الوهابية هي كل كتب المذاهب المختلفة من زيدية وشافعية وحنفية ومالكية ، فالفرقة الناجية هي الوهابية ليس غير اما الصوفية والشيعة فهم اشد كفراً من اليهود والنصارى حسب فتاوى ابن تيميه وتابعه محمد ابن عبدالوهاب.



المفارقة الراعبة انه منذ تولى الحكم سلمان ابن عبدالعزيز وصعود نجم محمد ابن سلمان كولي للعهد تجري اصلاحات وتحولات في النظام برمته، وتجري البراءة والخلاص من التشدد السلفي الوهابي الذي تسبب في كوارث في مختلف الامم والشعوب العربية والاسلامية وامتدت اثاره التدميرية الى امريكا وأوروبا داعمي النظام والتيارات المتشددة.



يعطي محمد ابن سلمان للمرأة الحق في قيادة السيارة والتحرر، ويسجن الداعيات الاول من النساء للحق في قيادة السيارة والانفتاح والمساواة، ويحكم بالاعدام على الدعاة السلفيين: سفر الحوالي، وسلمان العودة و حسن فرحان المالكي الناقد الاهم للسلفية الوهابية ورموزها في عصرنا.



الكتابة عن هذا العالم الجليل والدعوة للافراج عنه وعن سفر الحوالي وسلمان العودة وهما اهم داعيتين سلفيين يعتبران الامتداد السلفي للوهابية الركن الثاني في النظام السعودي منذ الدولة الاولى واجب انساني واخلاقي.



اليس غريباً ومريباً ان يدعو النظام ألى الاصلاحات والحرية ويعتقل دعاتها الاول يدعو لتحرر المرأة ويسجن اهم الداعيات.



